Accidente: Alcalde de Bermejo pide disculpas y dice que festejaba el día del abogado







15/10/2018 - 12:28:48

El País.- Luego del accidente de tránsito protagonizado el pasado viernes por el alcalde de Bermejo Delfor Burgos y el ex chófer del municipio Edwin Alarcón, ambos en estado de ebriedad y que según informe policial se dieron a la fuga del lugar del hecho, hoy en conferencia de prensa realizada en el despacho del ejecutivo municipal, el alcalde acompañado de otros funcionarios salieron a justificar lo sucedido.



Según manifiesta Burgos se encontraba con permiso laboral el día viernes porque tenía previsto “festejar” el día del abogado, considerando que hace poco se tituló en la profesión. En ese sentido explicó que mientras transitaba en su vehículo particular, que era conducido por el ex chofer Edwin Alarcón, suspendido por otro hecho de tránsito en el que se siniestro un vehículo de la alcaldía, pero que según Burgos, la suspensión solo le prohíbe la conducción de motorizados del estado y no así particulares, a pesar que la policía indica lo contrario, la camioneta Nissan color rojo de propiedad de la autoridad que impacto con otros tres vehículos solo registro daños materiales, sin embargo según manifiesta el alcalde, tuvo que retirarse del lugar rápidamente por razones de seguridad, para acudir a un centro de salud para su revisión clínica.



Finalmente la autoridad municipal expresó sus disculpas a la población por el hecho registrado, sin embargo lamentó que este tipo de acciones negativas sean más resaltadas que las gestiones positivas que se desarrollan en su mandato público, entre tanto el ministerio público indicó que se procederá a solicitar la detención preventiva del señor Edwin Alarcón (persona que conducía el vehículo), mismo que no cumplió con las medidas sustitutivas interpuestas por el hecho registrado a inicios de año.