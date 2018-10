Concluyendo su mandato diputado Santamaría dará paso a nuevas generaciones







15/10/2018 - 12:12:17

El diputado paceño Wilson Santamaría anunció que planea su retirada de la actividad parlamentaria, una vez que concluya su mandato en 2020, porque prefiere dar paso a otra generación de compatriotas que cumplen las condiciones para incursionar en la actividad democrática.



Dijo que la actual coyuntura política exige de renunciamientos por el bien del país para que los partidos políticos puedan ofrecer a los mejores hombres y mujeres a la Asamblea Legislativa, porque se necesita recuperar la discusión y el debate sobre la construcción del país.



“Esta nuestra Asamblea se ha venido a menos, tenemos 130 diputados, pero a cuántos conoce la ciudadanía y no pienso pelear un espacio. Yo les digo de frente, yo tengo planeada la retirada, solo si fuera necesario continuar en algún espacio lo haría de uninominal porque fui elegido por Miraflores, si fuera así lo haré; sino me iría a mi casa tranquilo”, manifestó en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.



Dijo que parte de la responsabilidad de los políticos es practicar la alternancia de forma integral y que a los consensos se llegan con renunciamientos pero también con ideas madre. Sostuvo que hoy los bolivianos deben tener ideas comunes, no realidades individuales que pretenden vetar a uno u otro.



En ese sentido que observa legítima la aspiración presidencial de Samuel Doria Medina porque ha trabajado durante años construyendo un partido político, generando inversiones, trabajando por el país y sobre todo quedándose en el país, a pesar de los juicios instaurados en su contra, en consecuencia, por qué no tendría la aspiración, preguntó.



Sugirió esperar cómo concluyen las negociaciones con otros partidos políticas de cara a las elecciones, porque por ahora existen pre-candidatos y faltan aún las primarias y para elegir personas al Parlamento se tendrá que esperar hasta junio del próximo.