Concejal denuncia que Tarija perdió $us 100 millones por falta de distribución de campo Margarita-Huacaya





15/10/2018 - 12:07:35

Tarija, (ABI).- El concejal de Unidos para Renovar (Unir), Alfonso Lema, afirmó el lunes que el departamento de Tarija perdió desde 2012 unos 100 millones de dólares porque no se cumplió con la distribución de la producción del campo Margarita-Huacaya, que esa región comparte con Chuquisaca.



"En 2012 la empresa Gaffney Cline dio como resultado un factor de distribución de un 75,1 por ciento para Tarija y un 24,9 por ciento para Chuquisaca. Aproximadamente la distribución de estos casi seis años es de 67 por ciento para Tarija y un 33 por ciento para Chuquisaca, lo que significa que el departamento perdió unos 100 millones de dólares porque no se cumplió con el factor de distribución", informó en conferencia de prensa.



Agregó que de acuerdo a estimaciones de 2012 hasta septiembre de este año el departamento de Tarija, por concepto de regalías e Impuestos Director de los Hidrocarburos, recibió poco más de 800 millones de dólares y Chuquisaca habría recibido más de 400 millones de dólares.



Lema anunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contratará en diciembre una consultora para que actualice el factor de distribución de Margarita-Huacaya.



"Ante este escenario es importante que el departamento de Tarija no espera que se lance la contratación, sino tomar acciones con anterioridad para garantizar que legal, administrativa y sobre todo técnicamente cualquier tipo de estudio garantice un resultado en el marco de la norma y constitución", aseguró.