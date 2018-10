La Serie: Diego Boneta dice que sería muy difícil de realizar otra temporada de Luis Miguel







15/10/2018 - 11:49:02

Diego Boneta es cuidadoso de no confirmar una segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", producción de Netflix que alcanzó gran popularidad este 2018. No obstante, cuenta que llevar a cabo la eventual secuela tendría varios retos.



En entrevista con el diario argentino La Nación, Diego Boneta dice que la secuela de la serie implicaría desarrollar historias de las que hay escaso conocimiento, pero que son igual de apasionantes que lo visto antes.



"Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera, hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia. No hay libros, no hay nada", indicó el actor.



"Está todo el lado del glamour, el ascenso, cuando la rompe a nivel internacional con Frank Sinatra, pero también hay una onda del Padrino II que se hace muy interesante. Lo que sí te puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha", añadió.



Diego Boneta también dijo que, de realizarse la temporada 2, se hace necesario un trabajo "de investigación, de entrevistas"; el cual no puede apresurarse.



En 13 episodios, "Luis Miguel, la serie"contó el auge del cantante mexicano, desde que solo era un niño manipulado por su padre, Luisito Rey. La producción ahondó en el misterio de la desaparición de la madre del artista, la italiana Marcela Basteri.