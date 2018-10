Streaming: Netflix con fuertes competidores en la plataforma







15/10/2018 - 11:40:34

Las trasmisiones vía streaming han revolucionado el concepto de televisión que tuvimos durante décadas. Con esta tecnología es posible ver nuestra serie o película favorita a cualquier hora y las veces que deseemos.



Netflix se ha convertido en la firma líder en servicios de pago público al tener poco más de 130 millones de suscriptores por todo el mundo, según datos de Statista. El amplio abanico de series, películas y documentales han logrado posicionarla como la preferida por grandes y chicos.



A pesar de ello, no es la única opción para ver contenido online, también existen alternativas como HBO NOW, Amazon Prime Video y Hubu, que por el momento sueñan con destronar a Netflix.



Amazon Prime Video



Amazon Prime video es el primer perseguidor de Netflix. Con más 100 millones de usuarios hasta abril de 2018, este es un servicio de videos disponible para los miembros de Amazon Prime, creado y gestionado por Amazon.com.



En 2017, el servicio lanzó la aplicación para móviles que se podía encontrar en la Google Play, de esta forma, se evitaba descargar la aplicación “Underground” de Amazon para ver contenido.



Disponible en 200 países, el usuario puede conseguir un mes de suscripción gratuito y luego pagar US$2,99 los seis primeros meses.



El usuario podrá ver videos desde la web o la aplicación de Prime en los smartphones, tables o Smart TV hasta en 3 dispositivos al mismo tiempo.



Statista streaming



Número de suscriptores de pago en todo el mundo hasta el segundo trimestre de 2018. (Foto: Statista)



También es posible disfrutar contenido desde la web o con la aplicación de Prime Video en tu teléfono, tablet o ciertos Smart TV en hasta 3 dispositivos al mismo tiempo. Asimismo, se puede usar un modo sin conexión descargando títulos como sucede en Netflix.



Hulu



Hulu es una plataforma estadounidense de suscripción de videos vía streaming propiedad de Hulu LLC una empresa formada por Walt Disney, 21st Century Fox, Comcast y Warner Bros. Aunque solo se ofrece en Japón y Estados Unidos, cuenta con 20 millones de usuarios.



El costo va desde planes mensuales a US$ 5,99 para ver contenido streaming. También hay un servicio de televisión online que va desde US$ 39,99 por cada mes.



HBO NOW



HBO Now es un servicio de streaming operado por la red estadounidense HBO, el cual permite a los suscriptores tener acceso a los programas originales y películas en tabletas, teléfonos y televisores inteligentes.



HBO Now está disponible como un servicio independiente y no requiere una suscripción de televisión para usarlo a diferencia de HBO GO. A febrero de 2018, tenía 5 millones de suscriptores solo en Estados Unidos, según datos de Bloomberg.



Tiene un costo fijo de US$ 15 al mes.