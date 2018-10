El polémico video de T.I. donde muestra a Melania Trump como stripper al desnudo





El rapero T.I. criticó la reunión de Kanye West con el presidente Donald Trump el jueves pasado, por lo que publicó un video donde muestra a la primera dama Melania Trump como una “stripper” portando la chaqueta con la leyenda “No me importa, ¿a ti?” y desnudándose en la Oficina Oval.



T.I. reveló que West lo invitó a su reunión con el presidente de los Estados Unidos, a la cual rechazó ir, porque no quería ser asociado “con algo tan vil y desconsiderado”.



En el video publicado en Twitter, T.I. escribió: “Querido 45. Yo no soy Kanye”.



El rapero, de 38 años, T.I. criticó a West: "Esta mierda es el siguiente nivel, Sambo, Hopping Bob, Stephen de Django lame c****, ¡Sí! De lo que puedo deducir… Este es el acto más repulsivo, vergonzoso y desesperado sobre la subasta del alma que jamás haya visto".