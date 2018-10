Soy presidente y usted, no: Trump responde a una presentadora de la CBS en una batalla verbal





RT.- En una reciente entrevista de Donald Trump con la veterana periodista Lesley Stahl para el programa "60 minutes" de la cadena CBS se produjo un momento de tensión en el que el mandatario le recordó su posición a la reportera señalándole que él era el presidente de EE.UU. y ella no.



La entrevista fue emitida el pasado domingo por la noche. Durante la conversación, la presentadora interrumpió en distintas ocasiones al mandatario, que buscaba ahondar en sus temas favoritos –las "noticias falsas" y la forma en cómo es retratada su figura en los principales medios del país– mientras ella le presionaba para que hablara sobre la supuesta "trama rusa" en las elecciones del 2016, el caso de los niños migrantes separados de sus padres y sobre posibles cambios en su Gabinete.



En un momento tenso, la presentadora intentó cambiar del tema, y Trump criticó duramente la manera en la que estaba llevando la entrevista. "Voy a cambiar el tema nuevamente", dijo Stahl cuando el mandatario abordó de nuevo el asunto de los medios de comunicación. La presentadora se enfrentó a una dura negativa de Trump: "No, teniendo en cuenta la forma en la que me hizo una pregunta sobre la separación [de los niños migrantes]. Cuando digo que Obama lo hizo, no quiere hablar de eso. Cuando digo que lo hice yo, va y hace un gran problema de ello".



Trump señaló que Stahl solo estaba interesada en hacerle parecer como culpable y la acusó de cortar su respuesta cuando señaló su Administración solo estaba ejecutando la política migratoria aprobada durante la era Obama.



La presentadora mostró su desacuerdo, pero se echó atrás alegando que no quería "entrar en una pelea". "Lesley, está bien. Entretanto, yo soy presidente, y usted no lo es", fue la condescendiente pero directa respuesta de Trump.



La trama rusa



Stahl marcó el tono de la entrevista desde el momento en el que ambos se dirigían al Despacho Oval, cuando todavía en el pasillo intentó presionar a Trump para que "prometiera" no cerrar la investigación del fiscal especial Robert Mueller, quien acusó ​a agentes rusos de haber "hackeado" los servidores del Partido Demócrata de EE.UU. durante la campaña presidencial de 2016.



"No quiero prometer. ¿Por qué debería prometerle algo a usted?", le contestó a la periodista.



Los rumores que apuntan a que Trump va a despedir al fiscal comenzaron a difundirse desde el inicio de la investigación de Mueller, a pesar de los desmentidos del mandatario.



"China es un problema mayor que Rusia"



Otra de los asuntos abordados fue la recientemente anunciada supuesta injerencia china en las elecciones del 2016. Cuestionado sobre este asunto, el presidente afirmó que el país asiático es un "problema mayor" que el de Rusia.



Stahl preguntó al mandatario si quería ver afectada drásticamente la economía china con la serie de aranceles introducidas por el presidente a las importaciones provenientes del gigante asiático.



Trump contestó que simplemente quería que China "abra sus mercados como el nuestro [de EE.UU.]" en un "trato justo", y añadió que no se trata de una guerra comercial, sino de una "escaramuza".



"Realmente lo llamé guerra. Pero voy a bajar el grado. Lo considero una escaramuza. Y vamos a ganarla", destacó el mandatario.



