Olímpicos. Bolivia va por otra hazaña

Correo del Sur.- La sorprendente selección boliviana de fútbol de salón femenino, comandada por su capitana María Cristina Galvez, disputa hoy un partido por la gloria de los Juegos Olímpicos de la Juventud. De imponerse a Portugal, disputará la final por la medalla de oro, con lo que se acercaría a la proeza conseguida por los varones en Singapur 2010.



Bolivia está a un paso de cosechar su segunda medalla en el corto historial de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Este 2018, en Buenos Aires (Argentina), llegó a las semifinales en fútbol de salón femenino y hoy podría asegurarse una presea si avanza a la gran final, aunque incluso perdiendo todavía podrá optar por el bronce.



Luego de haberse colgado el metal dorado en fútbol masculino en la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebraron el 2010 en Singapur, Bolivia se encuentra ante la inmejorable oportunidad de hacerlo este año, pero en fútbol de salón femenino. Cabe recordar que no pudo subir al podio en Nankín (China) 2014.



De la mano de María Cristina Galvez, la Selección Nacional viene firmando una histórica campaña, que solamente puede ser comparada por la que vivió la Verde de fútbol masculino en 2010.



En esa primera edición, cosechó cuatro victorias que le significaron el oro olímpico, el primero y el único hasta la fecha.



Camino al oro, venció en la fase de grupos a Vanuatu (2-0) y Haití (9-0), en semifinales a Montenegro (3-1) y en la final nuevamente a Haití (5-0).



Es una proeza que está cerca de alcanzar la selección femenina de fútbol de salón, que contra todo pronóstico se instaló en las semifinales de Buenos Aires, donde esta jornada buscará su boleto a la final frente a Portugal.



El camino para las nacionales no fue nada fácil. Debutaron con una goleada en contra sufrida a manos de España (9-2), que puso en duda la capacidad de este equipo.



Sin embargo, guiada por Galvez, la “Messi boliviana”, Bolivia se levantó de su caída y se convirtió en una aplanadora para sus siguientes rivales.



Sumó victorias contundente sobre Tonga (7-2), Tailandia (6-4) y Trinidad y Tobago (5-2) para acabar segunda de su serie y citarse con Portugal, que llega invicta y con puntaje perfecto.



Avanzar a la final no será una tarea fácil para las dirigidas por Ronald Pacheco, pero hay mucha expectativa y esperanzas de buenos resultados, tras lo mostrado por Galvez, que causó buenos comentarios en la prensa argentina y boliviana.



“Coquito”, como le dicen sus compañeras de equipo, deslumbró por su dominio de balón y su potente remate, que fueron decisivos en la fase de grupos para la clasificación nacional.



El partido se jugará desde las 13:00 hora boliviana.