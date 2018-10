Marco Antezana vuela y conquista otro título







15/10/2018 - 08:24:16

Los Tiempos.- Marco Antezana consiguió el título más importante de su carrera y al mismo tiempo histórico. El cochabambino se consagró campeón del Latinoamericano MX1, que se disputó ayer en el circuito de la Villa Deportiva Abraham Telchi, de Santa Cruz. Por primera vez, un boliviano sube a lo más alto del podio en un “Latino”, de la modalidad cross.



La victoria de nuestro compatriota, que el fin de semana siempre tuvo el apoyo del público, fue con total autoridad, ya que se impuso en las dos mangas sumando 50 puntos.



El segundo puesto lo ocupó el costarricense Roberto Castro (40 puntos), que tiene en su haber cinco títulos en el Latinoamericano de MX1 y tercero quedó el ecuatoriano Miguez “Coyote” Cordovez (35 puntos), que en una oportunidad fue campeón de esta categoría.



Si bien el boliviano ganó las dos mangas, tuvo que luchar bastante para quedarse con ese lugar de privilegio. En la largada de la primera serie, Antezana salió quinto, pero tras el primer giro ya era tercero y recién en la octava vuelta logró rebasar a Coyote Cordovez para ponerse segundo, por detrás del venezolano Humberto Martín.



La lucha con el motociclista llanero fue metro a metro, pero nuestro representante mostró mejor nivel y logró pasarlo en la vuelta 12 y así se mantuvo hasta completar los 18 giros, ya que se corrieron 30 minutos más dos giros.



Segunda manga



En la segunda manga se repitió la historia. Antezana otra vez salió quinto y el venezolano Martín nuevamente a la cabeza. El boliviano escaló posiciones rápidamente, ya que luego de la primera vuelta subió al cuarto lugar, tras el segundo giro estaba tercero y luego de la cuarta vuelta se puso segundo.



Con el público que lo animaba y con un circuito que conoce muy bien, el cochabambino rebasó a Martín tras cumplir la séptima vuelta, pero sorpresivamente apareció otra vez segundo en el undécimo giro. Según el propio piloto, cometió un error.



Antezana estuvo tres giros más en el segundo puesto porque luego la máquina de Martín sufrió un desperfecto y abandonó dejando en bandeja el título para el boliviano, que lo supo rentabilizar muy bien, pues cruzó primero la meta ovacionado por el público que concurrió a presenciar la competencia internacional



Su mejor año



Sin duda, éste ha sido el mejor año en la carrera deportiva de Marco Antezana, que logró el título argentino en la MX2, también fue subcampeón Latinoamericano MX2 en la prueba que se llevó a cabo en Perú, y a fines de septiembre se coronó campeón nacional de la MX1 de forma anticipada, pues resta una fecha por disputarse.







“MI SUEÑO SE HA HECHO REALIDAD, ESTOY MUY FELIZ”



- ¿Se puede decir misión cumplida?

- Sí, estoy muy contento, mi sueño se ha hecho realidad. Qué más te puedo decir, estoy muy feliz.



- Nunca antes un boliviano fue campeón latinoamericano en cross, ¿consciente que es algo histórico?

- Sí, es algo increíble. Hemos trabajado mucho para eso y hoy con mucho esfuerzo se ha dado.



- ¿Qué pasó en la segunda manga? ¿Asumió el primer puesto en la séptima vuelta y luego de cuatro giros apareció segundo?

- Me caí, cometí un error de principiante, puse la motocicleta en neutro en una de las curvas y me fui al suelo. Pero las carreras se terminan cuando se baja la bandera. Me levanté, traté de tranquilizarme y, gracias, a Dios se me dio.



- Esa falla puso en peligro el triunfo.

- Definitivamente. Se me pasó muchas cosas por la mente en ese momento, pero al final crucé la meta primero.



- ¿Ahora a qué apunta?

- Al año trataré de ganar el título argentino en la MX1. Este año ya fui campeón en la MX2.