Controles no frenan el ingreso de droga a Palmasola





15/10/2018 - 08:06:18

El Deber.- Pese a los constantes controles que realiza la Policía al interior de la cárcel de Palmasola no logran frenar el ingreso de droga y la fabricación clandestina de alcohol al interior del penal cruceño, en ese sentido, el subcomandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, indicó que solicitó al gobernador de la cárcel un informe de todos los operativos realizados.



El fin de semana se realizó un operativo relámpago en Palmasola en donde encontraron droga y alcohol. Producto de la intervención, la Policía decidió aislar a siete privados de libertad.



"Lo que vamos a establecer como comando departamental de la Policía es solicitar un informe a detalle, de no solo en tema del control realizado el fin de semana, sino de toda la gestión del gobernador del penal cruceño, ya se lo hemos pedido así que estamos a la espera de que nos haga llegar el reporte", afirmó Echegaray.



El subcomandante de la Policía resaltó que entregaron un recinto penitenciario saneado al actual gobernador de Palmasola. Sin embargo, destacó que aún existen temas pendientes en el mejoramiento a la reforma carcelaria.



"Los controles para evitar la modalidad del microtráfico de droga, en el tema de ingreso de bebidas alcohólicas tuvo que haber rendido un fruto muy importante", concluyó el subcomandante de la Policía de Santa Cruz.