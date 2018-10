Planifica Porongo: Construcción de los puentes para el 2019







15/10/2018 - 08:05:00

El Día.- Después de llegar a un acuerdo y firmar el convenio entre las alcaldías de Santa Cruz de la Sierra y Porongo, preparan detalles para la construcción de los puentes que unirán a los dos municipios.



Así lo señaló la concejal de Porongo, Moira Vaca, quien señaló que en estos meses se trabajará para ultimar detalles técnicos para iniciar la construcción en el año 2019. "Se lo vamos a presentar estos aspectos a la Alcaldía cruceña, son detalles técnicos para la construcción de los puentes. Vamos a sentarnos desde esta semana que viene a trabajar en ello, porque estos días de huelga que significaron ese sacrificio no puede ser dilatado más tiempo", manifestó.



Autoridades de Porongo, liderados por el alcalde Julio César Carrillo, instalaron una huelga de hambre en la plaza principal 24 de Septiembre, exigiendo la viabilidad de la construcción de los puentes Bicentenario y Village.



Acuerdo. Después de varios días de huelga de hambre, las autoridades firmaron un convenio para preservar la llanura de inundación y respetar el cordón ecológico, en la construcción de los puentes.



La presidente del Concejo municipal cruceño, Angélica Sosa, señaló que el convenio fue resultado de la Comisión Mixta del Concejo Municipal que fue aprobado el pasado 4 de octubre. "Siempre el interés fue preservar la llanura de inundación", dijo Sosa, explicando que el convenio será elevado al pleno del órgano legislativo para su aprobación final.



Sosa aclaró que en el convenio no se especifica el lugar en donde se realizarán las obras.



Satisfecho. Sin embargo, el alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, mientras permanece internado para recuperar su salud, por los días de la medida extrema, dijo sentirse orgulloso de llegar al acuerdo para que los puentes que conectarán a ambos municipios sean un hecho. "Nunca vamos a dañar el cordón ecológico y vamos a cumplir con la preservación de la llanura de inundación tal cual dice el convenio firmado y lo que nos observe el Municipio cruceño lo vamos a arreglar, porque lo que necesitamos no es estar en pelea con un municipio, sino una conexión y vamos a cumplir ese último pedido, nuestro puente irá de punta a punta, de clin a cola, siempre preservando nuestro medio ambiente", remarcó, a tiempo de agradecer el apoyo que recibió.



Porongo plantea la construcción de los puentes sobre el cuarto anillo a la altura de la avenida Roca y Coronado y otro en la avenida Centenario.