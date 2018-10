Mesa a Evo: Que sus dirigentes respeten la democracia







15/10/2018 - 07:51:51

Página Siete.- El candidato presidencial en las elecciones primarias del FRI, Carlos Mesa, emplazó al líder del oficialismo y presidente del país, Evo Morales, a ordenar a sus dirigentes del Trópico de Cochabamba, respetar el proceso de inscripción democrática de los militantes del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).



“Presidente Morales, como Presidente de las federaciones del Chapare, tiene la obligación de ordenar a sus dirigentes que respeten la democracia. Todo candidato tiene derecho a hacer cualquier actividad proselitista allí. ¿O es que el Chapare no es Bolivia?”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.



El fin de semana, la Federación Única de Centrales Unidas de Sinahota emitió un voto resolutivo prohibiendo a los partidos políticos la instalación y apertura de libros de registros que no sean del MAS.



Los dirigentes masista se declararon en estado de alerta ante la posibilidad de que cualquier agrupación ciudadana, contraria al proceso de cambio, inicie registro de militantes.



La prohibición a los partidos viene acompañada de una advertencia a los sindicatos de transporte 25 de Noviembre y 1 de Mayo, que no respaldan al gobierno de Morales, para que depongan sus actitudes, bajo pena de ser retirados de las paradas de servicio público.



La semana pasada, un punto de inscripción del FRI sufrió un ataque de militantes del oficialismo en Sinahota.