La burbuja va a explotar: Se avecina una crisis económica mucho más dolorosa que la del 2008







14/10/2018 - 19:04:11

RT.- Wall Street y la economía de EE.UU. están al borde de la recesión, según el economista, inversionista y corredor de bolsa Peter Schiff, quien ya predijo la crisis económica global del 2008 y generó alarmas luego de la venta masiva del mercado de esta semana.



"Esta es una burbuja no solo en el mercado de valores, sino en toda la economía", aseguró Schiff en una entrevista a FOX Business. Según el economista nos espera una recesión, acompañada por el aumento de los precios al consumidor, que será "mucho más dolorosa" que la Gran Recesión de 2007-2009.



"Creo que a medida que los estadounidenses pierdan sus empleos, verán que el costo de la vida aumentará drásticamente, por lo que esto lo hará particularmente doloroso", explicó el dueño y director ejecutivo de Euro Pacific Capital Inc., empresa de servicios de bolsa.



Los mercados bursátiles se hundieron este miércoles y jueves por una fuerte caída en las acciones tecnológicas y la preocupación por el rápido aumento de las tasas, lo que hizo que los inversores abandonaran las acciones de riesgo.



Este 11 de octubre, tanto el índice Dow Jones Industrial Average como el S&P 500 registraron sus peores días desde la "corrección" de mercado en febrero (-3,15% y -3,28% respectivamente), mientras que el Nasdaq se desplomó el 4,08%, su peor bajada desde junio del 2016, según The Financial Times.



El presidente Donald Trump criticó a la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) por continuar con sus aumentos sostenidos de las tasas de interés, horas después de que Wall Street experimentara su peor jornada en ocho meses y afirmó que la Fed "se ha vuelto loca".



Según Schiff, la Reserva Federal ha estado actuando de manera irracional durante mucho tiempo: "Lo que es una locura es que la Fed crea que puede elevar las tasas de interés sin pinchar su propia burbuja".



"Todos los mercados bajistas comienzan como "correcciones". Creo que este es probablemente un mercado bajista", sostuvo el economista al concluir que "esta es una burbuja más grande que la que explotó en el 2008, y la crisis que va a surgir será mucho más grande".