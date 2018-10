Demócratas abre 1.000 puntos para la inscripción de militantes en el país







14/10/2018 - 09:50:56

La Razón.- El Movimiento Demócrata Social (Demócratas) aceleró la campaña para la inscripción de nuevos militantes con la apertura de al menos 1.000 puntos de registro en los nueve departamentos del país. Las conversaciones con otros frentes continúan en aras de la conformación de un bloque único de cara a las elecciones primarias y justas nacionales del próximo año.



El líder de este frente político y actual gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, inauguró el proceso de registro en un acto desarrollado en la ciudad de Montero, Santa Cruz. Se mostró optimista por ingresar en la recta final del registro de simpatizantes de esa fuerza opositora.



"Que nadie se confunda que esto (la inscripción) es por las primarias, sino por nuestra decisión de institucionalizar al partido. Hace dos años venimos haciendo elecciones (internas) en los nueve departamentos y en 200 municipios del país", sostuvo Costas, según un boletín de prensa.



De acuerdo con líder cruceño, Demócratas continúa buscando la unidad de la oposición para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las próximas elecciones. Dijo que se están intensificando los encuentros con otros líderes opositores.



Demócratas anuncia candidatura propia y critica a viejos políticos que buscan el disfraz de los ciudadanos



"Me voy a reunir con todos... y me vengo reuniendo con Samuel (Doria Medina), con Carlos (Mesa), con "Lucho" (Revilla) que estuvo hace pocos días acá... y ayer lo hice con Víctor Hugo Cárdenas, que vino a visitarme. Y voy a ir donde tenga que ir a reunirme, porque es importante esta búsqueda de una concertación (opositora) para dar certidumbre al pueblo boliviano. Lo demás son trascendidos, especulación", señaló el líder cruceño.



El pasado fin de semana, el expresidente Carlos Mesa anunció su candidatura a la Presidencia con base en el respaldo de las plataformas ciudadanas. Al respecto, Costas aclaró nunca hubo un “rompimiento” de la conversación con el exmandatario debido a que nunca hubo un acuerdo o negociación.



"Esto no se trata de componendas, de mesas de unidad que se conviertan en mesas de cuoteo... esto no se trata de una unidad a cualquier precio. Se trata de conformar liderazgos con principios, valores y propuestas reales para derrotar al autoritarismo de este Gobierno, que va en camino hacia un totalitarismo", añadió.