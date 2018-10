Mienten sobre costos de juicio en La Haya







14/10/2018 - 09:44:38

El Diario.- El expresidente Jaime Paz Zamora y los legisladores de oposición calificaron como falsa la información que dio a conocer el Gobierno, a través de un comunicado, sobre el costo de toda la etapa de juicio contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, el cual asciende a los 14 millones de dólares.



“Mienten absolutamente, hay que llevarlos a los estratos judiciales. Si Chile dice que gastó 24 millones de dólares, Bolivia por lo menos gastó tres veces más”, señaló la exautoridad en una entrevista en una radioemisora de Santa Cruz.



La noche del viernes la Cancillería y la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) emitieron un breve comunicado que los costos erogados por el Estado boliviano en la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia, desde el año 2011 hasta la fecha, ascienden a catorce millones dieciocho mil dólares. Días antes, las autoridades de estado estaban renuentes a referirse sobre el tema.



El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, tampoco cree en esa cifra y afirmó que el gobierno debe presentar un informe detallado de los gastos, donde explique á cuánto ascienden los honorarios de los expertos en derecho internacional, los viajes de las delegaciones de dirigentes y personalidades que se trasladaron varias veces hasta la sede del tribunal en Holanda.



JUSTIFICACIÓN



Por su parte el diputado del Movimiento Al Socialismo Edgar Montaño justificó los gastos que se produjeron en el litigio, dijo que por más que hayan sobrepasado la cifra oficial fue bien invertido, ya que la instancia internacional reconoció que Bolivia nació con mar.



“No importan el monto que el estado haya gastado en esta defensa, lo que debemos destacar que el tribunal internacional dijo que Bolivia nació con mar, eso fue comprobado y chile no podrá negarlo”, señaló el legislador.



El pasado 1 de octubre, con 12 votos a favor y 3 en contra la Corte Internacional dictaminó que Chile no tiene obligación jurídica para negociar con Bolivia para una salida soberana al Océano Pacifico.



Entre tanto, Chile hizo conocer que el costo del juicio ascendió a los 24.4 millones de dólares, hecho al que se refirió el exmandatario y resaltó el manejo “transparente” de cuentas por parte de la administración de Sebastián Piñera, que una vez conocido el fallo informó sobre el tema.



“El dinero que costó La Haya, justo es una vez más, Chile nos da el ejemplo, país ordenado que ni bien sale el fallo, dicen que fueron 24 millones y en Bolivia no está claro, se ve que el manejo de cajas no es transparente”, agregó Paz Zamora.