La actriz envió una contundente carta para compartir sus argumentos a favor del aborto legal. octubre 12, 2018 05:11 PM Emma Watson envía contundente







13/10/2018 - 16:14:03

QUIEN.- Desde que tuvo la edad suficiente Emma Watson ha expresado abiertamente su inclinación a favor de los derechos de las mujeres, entre ellos la legalización del aborto en todo el mundo.



A través de su cuenta de Twitter, la actriz compartió una carta en la que expresa sus argumentos para que esta acción se legalice a nivel mundial en pro las mujeres y dentro del contundente mensaje incluyó la historia de la Dra. Savita Halappanavar, quien perdió la vida al negarle el aborto por un mal congénito de su producto.



“Fue un gran honor que @PORTERmagazine pidiera que se respetara profundamente el legado de la Dra. Savita Halappanavar, cuya muerte impulsó la determinación de los activistas de cambiar las leyes del aborto irlandés y luchar por la justicia reproductiva en todo el mundo”, escribió Emma acompañando una imagen de la carta.



It was a great honour to be asked by @PORTERmagazine to pay the deepest respect to the legacy of Dr Savita Halappanavar, whose death powered the determination of activists to change Irish abortion laws & fight for reproductive justice all over the world. https://t.co/KZWRpp7btO pic.twitter.com/yLDXgcHKyh

— Emma Watson (@EmmaWatson) September 29, 2018





En el escrito dedicó algunas palabras a la doctora quien quería salvar su vida y al final murió. Sin embargo, aseguró que su caso ha servido para que aumentara la ideología de las activistas para cambiar las leyes, legalizar el aborto y hacer justicia en el mundo.



Emma ha usado el lema “Nunca más” para exigir un cambio a nivel mundial y elevar la lucha colectiva de las mujeres que se encuentran luchando por sus derechos y por los de aquellas mujeres que han muerto por someterse a un aborto clandestino.



No obstante, su interés por la causa no se resume a una carta publicada en un medio de comunicación, ya que desde hace algún tiempo ha hecho donaciones al fondo europeo Justice and Equality Fund que se dedica a trabajar con las mujeres que han sido víctimas de acoso o abuso sexual y erradicar el problema con el movimiento Time"s Up.