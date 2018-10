Will Smith presume increíbles vacaciones en la India





13/10/2018 - 16:06:37

QUIEN.- Casi al mismo tiempo de que se reveló el poster oficial de Aladdin, Will Smith compartió en sus redes sociales algunas fotografías de sus increíbles vacaciones en India.



A través de su cuenta de Instagram, el reconocido actor publicó el poster del clásico de Disney y más tarde algunas fotografías del viaje en el que hasta ahora ha visitado el Taj Mahal y Mumbai donde se subió a los tradicionales carritos Tuk Tuk que son usados como si fueran taxis pero son más pequeños.



“Mucha gente no lo sabe... pero el Taj Mahal es un mausoleo construido para una sola persona. El emperador Shah Jahan, tan angustiado por la muerte de su amada esposa Mumtaz Mahal, conservó su cuerpo durante 22 años mientras construía el Taj Mahal como su lugar de descanso final”, escribió el actor en la publicación.

“¡Creo que estoy a punto de lanzar una compañía Tuk Tuk en Los Ángeles! Mumbai tiene transporte de viaje corto resuelto!”, bromeó Will.



Lo que hasta ahora no se sabe es si iba acompañado de algún miembro de su familia, ya que en todas las fotos aparece solo. Mientras tanto, nosotros ya nos morimos de ganas de ver Aladdin.