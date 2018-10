Sánchez: Contrato de gas a Brasil concluye 2024, a la Argentina el 2026 y se negocia tres nuevos mercados







13/10/2018 - 11:36:34

La Paz.- Este sábado, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que “si bien nuestra prioridad es el abastecimiento del mercado interno. El el país debe estar tranquilo por los ingresos que percibe por exportación de gas, porque vamos a cumplir los contratos de exportación con Argentina hasta el 2026 y con Brasil por los volúmenes que restan entregar el contrato se extenderá hasta el 2024. Ya estamos negociando nuevos mercados, el primero es todo el oeste de Brasil, dividido en 3 opciones de negocio, los Estado de Brasil, las termoeléctricas y con la empresa Acron; el segundo es el mercado de Paraguay y el tercero la exportación de GNL a través del pacífico. Los ingresos al país están garantizados, estimamos este año tener una renta petrolera de $us 2.200 millones”



La autoridad explicó que el contrato con Brasil no terminará el 2019, pues de acuerdo al cálculo de volúmenes de gas, restan por enviar 1.7 TCF, por lo que se estima que el contrato se extienda hasta el 2024. Mientras que los volúmenes restantes a Argentina de 3.7 TCF, que serán concretados hasta el año 2026 tal como establece el contrato. “El gas para estos mercados está totalmente garantizado, de acuerdo a la certificación de reservas tenemos 10.7 TCF”.



Sánchez explicó que Bolivia ya viene negociando nuevos mercados los cuáles serán con mayores beneficios para el país por la venta directa de gas natural a los Estados brasileños de Matto Grosso, Mato Grosso Do Sul, Santa Catarina, Paraná y Acre que tienen interés de más de 10 MMmcd de gas natural boliviano. “Eso es bueno para nosotros porque se nos abre el mercado brasileño, el país tiene todas las condiciones para asumir estos nuevos contratos y a mejores precios”. Por otro lado, afirmó que también se encuentra en negociación un contrato de venta de gas natural boliviano a las empresas de generación termoeléctrica en Brasil que requieren un volumen de aproximadamente 3 MMmcd y la empresa Acron que tiene una demanda de 4 MMmcd.



“Vamos a seguir siendo uno de los mayores proveedores de gas natural en Brasil porque este país sudamericano requiere del gas boliviano, el cual es el más competitivo. Bolivia y Brasil tienen muchos años por delante como socios y sí habrá un próximo contrato de compra y venta de gas natural, con mayores volúmenes y mejores precios que los actuales para nuestro país”, destacó el ministro.



El segundo mercado, que se está trabajando es el paraguayo, al respecto el ministro explicó “estamos ya en proceso de negociación con Paraguay el abastecimiento al chaco paraguayo con gas, tanto a nivel domiciliario como para la generación de electricidad, tenemos varias oportunidades de negocios, ahí tendríamos una demanda entre 4 a 5 MMmcd”.



El tercer proyecto que se tiene es de Gas Natural Licuado (GNL), “actualmente el equipo técnico está trabajando con la empresa Total para llevar adelante la consolidación de la exportación a través del GNL por puertos del pacífico. Esta será una gran oportunidad para también atraer nuevas inversiones al país”.



El sector hidrocarburos de Bolivia va a permanecer tan fuerte como siempre. “Es y será por muchas décadas más el principal pilar de la economía nacional. Continuaremos la venta de gas a Brasil y Argentina, más los nuevos mercados. Estimamos que la renta petrolera de Bolivia va a crecer en virtud a la mayor cantidad de volúmenes de gas natural que serán exportados y los precios”, según dijo Sánchez.



Sánchez enfatizó en que el año 2017 la renta petrolera llegó a los $us1.800 millones; este año se calcula cerrar con aproximadamente $us2.200 millones y los próximos años se estiman ingresos superiores tomando en cuenta la subida del precio del barril de petróleo y la producción.



La autoridad destacó que no sólo se exportará gas natural, que gracias a las nuevas planta también se seguirá exportando Gas Licuado de Petróleo (GLP), y de fertilizantes como la urea lo que traerá mayores ingresos para el país.



“Nos llama la atención las críticas de opositores que dicen que se acaban los mercados y el gas, cuando estas mismas personas gobernaban exportábamos cerca de 30 MMmcd y teníamos una renta petrolera promedio de $us 300 millones. Ahora exportamos de acuerdo a las nominaciones un promedio de 45 MMmcd y una renta petrolera de $us 3.000 millones anuales”, concluyó la autoridad.