Rescatistas temen más muertos por el huracán Michael







13/10/2018 - 08:23:51

VOA.- Los rescatistas esperan que la cifra de muertos aumente al llegar al fin de semana tras el paso del huracán Michael ya que cientos de personas permanecen desaparecidas a lo largo del llamado "panhandle" de Florida, donde las comunidades han quedado aisladas por los caminos destrozados y en oscuridad.



Desde el sábado por la mañana las autoridades estatales informaron que al menos 18 personas murieron en Florida, Georgia, Carolina del Norte y Virginia.



Ninguna de las 14 muertes confirmadas hasta el momento se reportaron en las comunidades frente al mar, como Mexico Beach, Port St. Joe y Ciudad de Panamá, que fueron las más afectadas por la ira de la tormenta, y los rescatistas hasta ahora no han podido realizar búsquedas exhaustivas allí.



"Creo que lo verán subir", dijo Brock Long, administrador de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, sobre el conteo de muertes. "Todavía no hemos llegado a algunas de las áreas más afectadas".



Las tripulaciones de FEMA han estado utilizando excavadoras y otros equipos pesados para abrirse camino a través de los escombros.​



Michael llegó a tierra cerca de la pequeña ciudad de Florida Beach, en Florida, el miércoles por la tarde como una de las tormentas más poderosas en la historia de EE.UU., con vientos de hasta 250 km por hora. La tormenta empujó una pared de agua de mar hacia el interior, causando fuertes inundaciones.



Michael, que en menos de dos días creció de una tormenta tropical a un huracán de categoría 4 en la escala de cinco pasos de Saffir-Simpson, destrozó barrios enteros en el Panhandle, reduciendo los hogares a cimientos de hormigón o pilas de madera.



El servicio telefónico a las áreas más dañadas se redujo, lo que no permitió a los sobrevivientes comunicarse con familiares.



Las autoridades del condado de Bay indicaron que 56 personas eligieron quedarse en sus hogares en Mexico Beach. Los equipos de búsqueda y rescate todavía estaban tratando de dar cuenta de esas personas.



"Todavía estamos en momentos de búsqueda y rescate y no tenemos ninguna información en este momento", dijo Catie Feeney, de la agencia de Servicios de Emergencia del Condado de Bay.



Las redes sociales estaban llenos de mensajes de personas que intentaban comunicarse con miembros de la familia desaparecidos en los condados de la Bahía y el Golfo de Florida.



Los locales ofrecieron ir a direcciones para ver si las casas habían sobrevivido o si los residentes estaban allí. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) proporcionó un sitio web con imágenes satelitales para que las personas verifiquen la condición de los hogares.