Gerente de BAISA descarta romper contrato con Bolívar







13/10/2018 - 08:14:08

Página Siete.- El gerente de BAISA, Dardo Gómez, aseguro ayer que Bolívar está más fortalecido en la parte económica, en comparación a la entidad que recibió hace 10 años la empresa que administra a la entidad académica. Gómez se encargó también de descartar, por el momento, la conclusión del contrato que tiene la Academia con la financiadora por 20 años, hasta 2028.



Gómez recordó que cuando BAISA se hizo cargo de administrar a la institución, el ex Gran Centro de la calle 17 de Obrajes tenía 22 anotaciones preventivas; mientras que el estadio de la zona de Tembladerani tenía 14 anotaciones.



“Bolívar ya no era dueño de ese patrimonio, incluso cuando se lo estaba salvando de los juicios, los abogados nos decían que ambas infraestructuras ya no eran nuestras. Hoy podemos decir que no hay anotaciones preventivas, que se saldaron las deudas y que se pagó mucha plata”, subrayó.



Por otro lado se descarta que en un futuro cercano se ponga fin al contrato de dos décadas que firmaron BAISA y Bolívar en 2018. Hace unos días, Marcelo Claure escribió en su Twitter que “cuando se vaya de Bolívar lo haré con transparencia y las cuentas claras y dejaré muchísimo mejor al club que cuando lo recibí”.



El gerente de la financiadora señaló que en algún momento, sin precisar cuándo, BAISA dejará Bolívar ya que no tiene un contrato a perpetuidad. “ Hay un contrato al que le faltan 10 años más para cumplirlo y cuando se dé la figura de que esto termine conversaremos, por el momento hay que trabajar y estar unidos. Marcelo no ha dejado de estar entusiasmado con el club Bolívar, pese a las múltiples ocupaciones que tiene, siempre apoya está pendiente, desde donde esté, de lo que pasa en la Academia. Se levanta 4:00 o 5:00 de la mañana para seguir los partidos del Bolívar”, agregó.



En la reunión que se tuvo hace una semana en Kansas City, no se tocó el tema de la construcción del nuevo estadio de los celestes, pese a que en mayo se presentó una maqueta.



Sobre los dos pisos que debe entregarle BAISA al club, en Las Torres de Obrajes, Gómez señaló que, “en su momento (2015) se hizo una entrega simbólica, pero en un corto tiempo ya tendremos noticias de una entrega oficial”, finalizó.