Coquito Gálvez y su magia llevan a Bolivia a las semifinales en el futsala

Coquito Gálvez y su magia llevan a Bolivia a las semifinales en el futsal







13/10/2018 - 08:11:41

Finaliza el partido de fútbol de salón entre Bolivia y Trinidad y Tobago y todos buscan a una sola jugadora para que les firme autógrafos o para sacarse una foto con ella.



¿De quién se trata? Es la boliviana María Cristina Gálvez (18 años), quien aún no es campeona, pero ya se ha ganado el cariño no sólo de los aficionados bolivianos que participan de los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, sino de hinchas de otros países que llegaron ayer en gran cantidad para corear su nombre y apoyar a Bolivia.



Gálvez ya tiene apodos como “Coquito”, “La Peque” y los medios internacionales la llaman “La Maradona boliviana”, y no es para menos los elogios que recibió por cadenas como ESPN o FoxSport, que replicaron sus gambetas y regates.



La magia de Gálvez, que llamó la atención de propios y extraños, incluso mereció una felicitación del propio presidente del Estado boliviano, Evo Morales.



“Felicitamos a la joven María Gálvez, integrante de la Selección Boliviana de fútbol de salón, elogiada por medios internacionales por su destacada actuación en los Juegos de la Juventud, Buenos Aires 2018. Hacemos fuerzas por nuestra #Bolivia que está cerca de semifinales”, escribió Evo en su cuenta de Twitter.



En el último cotejo disputado ayer, Bolivia venció por 5-2 a Trinidad y Tobago, resultado con el que logró sellar su clasificación a la semifinal.



Cuatro de esos cinco goles fueron de Gálvez. En total lleva 13 tantos en el torneo y significan el 65% de tantos de Bolivia.



Pero María Cristina Gálvez, que se formó en el club cruceño La Crema y actualmente juega en Racing Club, no sólo se ganó el cariño por sus dianas, sino por como las convierte.



La boliviana llamó la atención de la prensa internacional y cautivó a los aficionados con sus gambetas, regates y dominio de balón, quien no sólo anota sino ejecuta los pases con maestría haciendo caños o “sombreros” a los rivales.



Gálvez empezó a brillar con luz propia y desató una euforia en Buenos Aires, como ella nunca se imaginó.



“No esperaba todo esto, yo sólo venía a representar a Bolivia, no esperaba sobresalir así, pero hay cosas que a uno le salen y nada más. Es emocionante y muy bonito escuchar tu nombre”, confesó la jugadora tras el partido decisivo, en el que pese a tener una marca personal muy fuerte, logró sobresalir nuevamente.



“Estamos muy emocionadas, vamos a meterle con más ganas en la semifinal, con la misma garra que tenemos, porque ahora sólo dependemos de nosotras”, dijo Gálvez, capitana de la selección.



Bolivia aún espera por el rival en la semifinal, porque en el otro grupo Portugal y Japón se enfrentarán hoy (13:00 HB) por el liderato de la serie. El ganador será el rival de la selección nacional.



El director técnico de Bolivia, Ronald Pacheco, confirmó que el equipo en su integridad irá a ver este cotejo para estudiar al próximo rival.



El técnico agradeció el apoyo del público que se dio cita en el Estadio Principal de Futsala.



“He visto a mucha gente que no eran residentes bolivianos y empezaron a gritar Bolivia”, dijo Pacheco a tiempo de invitarlos para la semifinal que se jugará el lunes 15 de octubre.



CANEDO Y NOGALES VAN PRIMERAS



La dupla boliviana María Fernanda Canedo y Nicole Nogales logró avanzar de manera directa a los octavos de final del torneo de vóley de playa, después de vencer a Nueva Zelanda por 2-1 para terminar como primeras en el grupo G.



La pareja nacional logró recuperarse tras caer por 21-19 en el primer set. El segundo fue otra historia porque Canedo/Nogales ganaron por 21-15 y en el tercer capítulo triunfaron con un marcador más amplio, 15-7. Ahora esperan por el rival, que se dará a conocer tras la fase de repechaje.



Entre tanto, la atleta Shephanie Chávez terminó en el puesto noveno en la prueba de los 5.000 metros marcha, con un tiempo de 24’41”80. Mientras que Rodrigo Bedoya terminó con cuatro puntos de penalización en la primera ronda de las pruebas individuales de salto, en ecuestres.