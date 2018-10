Si no somos campeones no tenemos que estar aquí





13/10/2018 - 08:07:58

El Diario.- El técnico de Bolívar, Alfredo Arias, afirmó ayer que todos en el celeste tienen un objetivo y es salir campeón, pero aclaró a la vez que no serlo, no sería un fracaso.



“Nosotros no tenemos otro objetivo más que ganar el campeonato, todo lo que no sea eso, no es el primer objetivo, porque Bolívar tiene que ganar el campeonato, y en eso estamos”, dijo el charrúa, en conferencia de prensa. El uruguayo fue más allá al mencionar que “fracaso es rendirse. si uno no cumple con un objetivo no es un fracasado, yo ubico esa palabra en otro ámbito, uno fracasa cuando no intenta o si a la primera te rindes, pero uno no puede lograr el objetivo y no ser un fracasado. El objetivo es ser campeón, cuando uno trabaja y pone todo de sí no fracasa, pero si no somos campeones no tenemos que estar acá”, dijo en tono enfático el entrenador, quien agregó de que el mensaje es que “siempre tenemos que ganar el partido, acá o de visita”.



Arias habló de sus objetivos, que pasan por “estabilizar un plantel de 12 o 13 jugadores lo que no ha ocurrido, ojalá que sigamos mejorando, pero depende de las circunstancias, de que no haya expulsados, por eso digo que va a ser una segunda rueda durísima y hay cuatro equipos que van a ser candidatos”.



El entrenador de Bolívar, a la hora de hacer un balance, mencionó que no obstante hubo varios imponderables en el equipo y en el club, pero “nos supimos reponer y vamos a comenzar la segunda rueda, prácticamente en igualdad de condiciones con los rivales”.



En torno a Fernando Laforia dijo que la evolución de su lesión es bastante positiva, y es un hecho de que se incorporará la siguiente semana al trabajo normal. Mientras, Jorge Flores se sumó esta semana a los entrenamientos. Respecto a Riquelme, informó que tuvo una situación particular en una práctica de fútbol, “temimos que pudiera ser más grave, se le hizo un estudio, y no arroja la gravedad que se temía, esperamos que se recupere, lo necesitamos en buenas condiciones”.