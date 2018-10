Gobierno cierra encuentro con crítica a los médicos y estos no descartan un paro





13/10/2018 - 08:01:34

El Deber.- En medio de protestas por parte de los médicos, concluyó el Encuentro por la Salud y la Vida que sentará las bases para la implementación del Seguro Único de Salud (SUS). Durante el cierre de la segunda y última jornada, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, destacó que el encuentro sirvió para recoger las inquietudes y necesidades de la población y, al mismo tiempo, criticó a los médicos por no haber participado de la cita.



Entretanto, la dirigencia médica anunció movilizaciones en rechazo a la forma en que el Gobierno quiere implementar el SUS y anunciaron que promoverán una cumbre nacional, con los “verdaderos actores de la salud”.



“Hemos culminado 18 días de trabajo en los nueve departamentos y ahora con mucho orgullo en Santa Cruz, porque hemos escuchado al pueblo manifestarse sobre su salud”, expresó el ministro, en el cierre del encuentro, que se inició en el coliseo Santa Rosita, pero que debido a las protestas se trasladó al colegio Lucas Casaert, que estuvo custodiado por guardias municipales.



“Con mucha pena hemos visto la negación de los colegios médicos a participar, a excepción del de Beni. Podían sumar, pero no lo han querido hacer. Esa es una consigna que ellos tienen, el de ir en contra de todo lo que vaya en beneficio del pueblo”, agregó Rocabado. En dicho encuentro participaron médicos del programa Mi Salud, naturistas, las bartolinas, representantes de los trabajadores de salud, autoridades del MAS y representantes de otras organizaciones afines al Gobierno.



Las protestas



Por la mañana los médicos se concentraron en las afueras del coliseo Santa Rosita para expresar su repudio al encuentro, al que calificaron de político. Hubo discusiones y gritos con la gente que llegaba a participar de la cita, lo que obligó a suspenderla. Sin embargo, por la tarde se reanudó en el colegio contiguo.



Precisamente, durante la concentración de la mañana los médicos rechazaron cualquier propuesta que salga de la cita y se declararon en estado de emergencia. El vicepresidente del Colegio de Médico, Wilfredo Anzoátegui, adelantó que se llamará a una asamblea la próxima semana para definir medidas de presión, como un paro. Paralelamente, se organizará una cumbre nacional de salud “con los verdaderos actores”. “No vamos a acatar ninguna determinación de este encuentro. Vamos a llamar a una cumbre de salud nacional, pero con la gente que conoce verdaderamente la salud”, dijo.



El secretario de Salud, Óscar Urenda, manifestó que le preocupa que el Gobierno esté buscando atentar contra la autonomía en salud, centralizando el manejo de los hospitales y creando un Sedes paralelo.