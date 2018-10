Bono escolar desde el 22 y alistan preinscripciones







13/10/2018 - 07:58:08

El Día.- El calendario escolar este mes tiene dos principales actividades masivas: una el inicio del pago del bono Juancito Pinto, el cual se confirmó arranca este 22 a nivel nacional. La otra es el proceso de preinscripción, la entrega de los formularios de preinscripción será del 17 de octubre al 16 de noviembre, el sorteo será del 26 al 30 de noviembre.



Enfatizan que lo principal es el RUDE para pago de Juancito Pinto. El titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Salomón Morales, informó que para que se cancele el bono escolar, de Bs 200, lo fundamental es que el escolar figure en el Registro Único de Estudiantes (RUDE), que es el listado base. Agregó que no es requisito fundamente la Cédula de Identidad (CI), pues en vez de este documento se puede presentar el certificado de nacimiento.



El director departamental del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Harold Bacotich, explicó que desde inicios de semana se observó que en la institución aumentó la cantidad de menores de edad que buscan tramitar este documento, incluso sin estar acompañados de sus padres. "Es necesario aclarar que no es obligatorio el carné de identidad para que se pueda cancelar el bono escolar", insistió.



Aunque también remarcó que un requisito indispensable para la emisión de CI a menores de edad es que estén acompañados de sus padres.



A nivel nacional son más de dos millones de estudiantes los que recibirán el incentivo escolar y en el departamento son cerca de 600.000. Aún no se anunció el lugar donde se hará la inauguración de esta entrega.

Aunque desde el inicio, el próximo 22, se cancelará en un lapso de un mes a escolares tanto de primaria como de secundaria.



Preinscripción. Morales aseguró que en esta gestión, a nivel departamental, aumentó la cantidad de unidades educativas tanto fiscales como de convenio que formarán parte de la preinscripción, en comparación al año pasado. Detalló que en Santa Cruz serán cerca de 106.



Morales aseguró que para dar inicio a este proceso solo se espera que el Ministerio de Educación envíe los formularios para que estos sean distribuidos en los establecimientos educativos de mayor demanda. Se estima que los padres de familia tendrán tiempo suficiente para poder solicitar y rellenar estos documentos para así eliminar las filas. El sorteo será del 26 al 30 de noviembre. Desde la dirección de comunicación del Ministerio de Educación se anunció que la máxima autoridad de este Ministerio brindará un informe detallado la próxima semana sobre este proceso que se realizó por primera vez en el país el año pasado.



Hay denuncias que adelantaron la preinscripción. Morales indicó que hasta la DDE llegaron al menos tres denuncias de unidades educativas que arrancaron la preinscripción sin autorización, por lo que este proceso debe ser anulado y reiniciar cuando se cuente con la resolución administrativa.



Entre estos establecimientos citó: Don Bosco y Nacional Florida.



Aclaró que para las preinscripciones ninguna unidad educativa, ni pública, privada o de convenio puede realizar ningún cobro a los estudiantes y tampoco les puede exigir como requisito un examen.