Cáncer de mama afecta a cerca del 20% de mujeres







13/10/2018 - 07:56:49

Correo del Sur.- El cáncer de mama afecta a cerca del 20% de las mujeres en Bolivia y se manifiesta a temprana edad a diferencia de otras partes del mundo; sin embargo, es tratado recién en etapa avanzada debido principalmente al descuido de las pacientes y la falta de diagnóstico en los centros de salud de primer nivel.



Después del cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama es la enfermedad oncológica que más afecta a las mujeres en Chuquisaca y el país, afectando a cerca del 20% de la población femenina, según estimaciones de especialistas.



Por lo general, esta enfermedad comienza a manifestarse a partir de los 50 años; sin embargo, en Sucre se detectaron algunos casos en mujeres incluso de 32 y 35 años.



“Es un drama social terrible el hecho de que tengamos pacientes de tan corta edad que estén con un diagnóstico de cáncer, lamentablemente los cánceres que llegan a nuestro servicio, en su mayoría, son en estados muy avanzados”, comentó el subdirector médico del Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), Wilfredo Campos.



Pese a que la detección de cáncer de mama es sencilla, ya que comienza con un pequeño bulto en el seno, la mayoría de las mujeres acude a un especialista cuando la enfermedad está avanzada y se imposibilita el tratamiento. A ello se suma la falta de un diagnóstico en los centros de salud de primer nivel.



La normativa obliga a los seguros a realizar una ecografía y mamografía a mujeres a partir de los 55 años de edad para descubrir el cáncer de mama, pero no se cumple a plenitud, además, es muy tardía.



“En nuestro medio no tenemos una política de tamizaje, vale decir realizar estudios a partir de cierta edad de forma obligatoria”, indicó Campos.



Entre el 25 y 27 de octubre, el ICO organiza un congreso sobre esta enfermedad con el objetivo de que no sólo los especialistas realicen el diagnóstico.



“El screening (estrategia aplicada para detectar una enfermedad en individuos sin síntomas de tal enfermedad) lo tiene que hacer el primer nivel, es decir médicos generales, enfermeras y auxiliares de enfermería que tienen que conocer básicamente cuáles son los síntomas que se van a presentar precozmente ante la enfermedad de cáncer de seno”, agregó el médico.



En el marco de la quinta versión de la especialidad de Ultrasonografía Básica y General de la Universidad Andina Simón Bolívar, el jefe de Imagenología del Hospital Argerich de Buenos Aires, realizará hoy unas 60 ecografías mamarias y de tiroides.