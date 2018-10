Llega simulador del tren eléctrico y se usará para capacitar personal







13/10/2018 - 07:55:18

Los Tiempos.- La Asociación Accidental Tunari, que construye el tren metropolitano, presentó una maqueta de tamaño real o simulador de medio módulo del tren. Por el momento, es una herramienta de socialización. En un año, se utilizará también para capacitar a operadores y técnicos con el apoyo de ingenieros internacionales.



El gerente de la Asociación Accidental Tunari, Domingo García, explicó que los técnicos del extranjero llegarán en un año. Su trabajo será capacitar a operadores y técnicos con equipos adicionales al simulador.



“Pocos meses después, llegarán entre dos y tres trenes de los 12. Este simulador tiene como función principal la socialización”, manifestó García.



El coordinador de Unidad Técnica de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas (UIF), Ariel Torrico, manifestó que se capacitará a 36 operadores y más de 50 técnicos que pasarán por un proceso de selección en su momento.



Mientras tanto, la maqueta se exhibe en el estadio Félix Capriles hasta el domingo. La población podrá visitarla desde las 8:00 hasta las 20:00, en el sector de la curva sur, agregó Torrico.



El simulador tiene una longitud de ocho metros, poco menos de un módulo entero, que mide 11 metros. Cuenta con una cabina de conducción, 12 asientos y un televisor. La gente puede subirse, sentarse y ver los interiores.



Esta maqueta llegó al país hace tres semanas, luego de haber sido construida en Bielorrusia por la empresa suizo-alemana Stadler Rail AG.



El simulador fue preparado en Cochabamba por el ingeniero Andreu Shulakou, quien llegó como representante de la empresa subcontratada. Explicó que la maqueta es una réplica exacta de ocho metros del tren.



El simulador visitará todos los municipios por los que pasará el tren, Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo y Cercado, en las siguientes tres semanas, como parte del proceso de socialización. Luego, se instalará en la estación de San Antonio.



La presentación de la maqueta se hizo en medio de un acto con grupos en vivo en el estadio. Se contó con la presencia de los alcaldes del eje metropolitano, a excepción de Cercado. Según los organizadores, Karen Suárez no asistió porque tenía otra actividad. El municipio informó que la invitación llegó el jueves a las 18:00 y la autoridad ya tenía prevista una reunión.



El simulador atrajo a una gran cantidad de personas que tuvieron la curiosidad de ver el interior del que podría ser el tren metropolitano. En muchos casos, la sorpresa fue positiva. Aseguraron que es bonito y moderno.



En otros casos, la expectativa de la población era de ver algo más grande y diferente. “Se trata de uno de los proyectos más grandes junto con Misicuni. Es un sueño que pronto haremos realidad, pese a todos los problemas que se pudieron suscitar”, manifestó el gobernador Iván Canelas.



La autoridad también hará un viaje, junto con una comitiva, en las siguientes semanas a Bielorruisa. Esto con el fin de ver la fabricación de los trenes por parte de la empresa Stadler Rail AG.







12 trenes en construcción. En una fábrica de Bielorrusia contarán con tres módulos, cada uno de 11 metros. La capacidad total será de 200 pasajeros sentados.







OPINIONES



"Ojalá Dios quiera que lo utilice, porque ya tengo 77 años. Vivo en la zona sur, por Villa Loreto, y me gustaría poder subirme. Es bonito y esperemos que algún día logre hacerse realidad y modernizar la ciudad". María Rojas. Vecina



"Es una novedad. La verdad que la curiosidad me trajo aquí. Yo vivo en Sacaba y vengo a la piscina. Espero utilizarlo, porque se ve cómodo y se evitaría ese mal servicio que da el transporte actual". Mario Ferrel. Vecino



"No tenemos muchos problemas, hemos coordinado y socializado con las organizaciones sociales. Tenemos a técnicos del municipio verificando lo que hace la empresa en nuestra jurisdicción". Patricia Arce. Alcaldesa de Vinto







LA ENTREGA SERÁ A FINALES DE AÑO



El puente en construcción de la avenida Ayacucho se entregará a finales de este año, informó el coordinador de la UIF del Ministerio, Ariel Torrico.



A inicios del trabajo, funcionarios del municipio intentaron evitar la demolición de esta estructura, asegurando que es patrimonio municipal.







DATOS



Inversión millonaria. La ejecución del proyecto del tren metropolitano supone una inversión 447 millones de dólares del Tesoro General.



Empresa constructora. La Asociación Accidental Tunari es la encargada de llevar a cabo el proyecto. Está conformada por la española JOCA y la suiza Molinari. Ambas se presentaron en la primera convocatoria que fue anulada.



Maqueta tamaño real. El simulador consiste en una maqueta de tamaño real de ocho metros de longitud de un módulo. Cada tren tendrá tres módulos, cada uno con 11 metros de longitud.



Llegó caucho. El caucho para envolver las rieles del tren de vía en placa comenzó a llegar desde hace dos semanas. Ahora se trabaja en el proceso de envolver las rieles. El caucho es de llantas recicladas. Indicaron que no se hizo con empresas bolivianas porque no contaban con la capacidad.