Militar de 80 años quiere hacer frente a Evo y Mesa en comicios







13/10/2018 - 07:44:09

Página Siete.- Tiene 80 años, es coronel del Ejército, ingeniero militar y físico nuclear. Se trata de Federico Paz Lora, quien quiere enfrentar a Evo Morales y Carlos Mesa en los próximos comicios.



El jueves, Paz visitó Página Siete en busca de dar a conocer su decisión de lanzarse al ruedo político. Explicó que tomó la determinación ante los atropellos que se viven en Bolivia y porque “no hay respeto por la democracia”.



¿Por qué optó por la política y busca ser presidenciable?



Me he decidido dada la situación actual del país: los atropellos que se viven, la pobreza, no hay respeto por la democracia. En cada una de mis áreas y especialidades he trabajado al servicio de mi país y me siento con la capacidad de seguir trabajando por él.



¿Qué fue lo que más le motivó para decidir su ingreso al ruedo electoral a los 80 años?



La juventud no está en la edad, está en la mente. El resto se puede perder, pero no la inteligencia. Los jóvenes actúan físicamente, los ancianos con la inteligencia. La cabeza es lo único que necesito para servir al país.



¿Qué le critica al Gobierno?



El título de mi propuesta y frente es Bolivia Solidaria, porque la consigna es que nos olvidemos de los partidos políticos, y este Gobierno tiene un partido que sólo defiende a unos cuantos. Los partidos nos han embarrado en todo sentido, eso no puede seguir.



¿Qué lectura tiene del 21F?



Apuesto por el cambio. Quien va contra natura, va contra la vida. Aquel que se agarra un cargo que ya no le corresponde debe dejarlo por respeto a la siguiente generación y a las generaciones futuras. No podemos poner trancas a las generaciones que vienen. Evo Morales no debe ser candidato.



¿A quiénes interpela para que se sumen a Bolivia Solidaria?



A la juventud, a los universitarios, porque ellos recibirán los beneficios que logre Bolivia Solidaria. Ese será el mayor mérito para las generaciones actuales. También llamaré a amigos intelectuales.



¿Usted quiere hacerle frente también a Mesa?



Sí, todo depende de qué es lo que se presenta. En este momento hay que mirar solamente el futuro. Cada uno presentará su proyecto, él presentará el suyo y yo el mío, y veremos qué pasa.