Johnny se alía con Román Loayza con miras a las elecciones de 2019







13/10/2018 - 07:42:22

El Deber.- Unidad Cívica Solidaridad (UCS) quiere retornar a la escena política nacional. Uno de los fundadores del MAS, Román Loayza, y Johnny Fernández, líder y titular de la sigla política, pactaron ya y apuntan a las elecciones presidenciales del próximo año, ya sea con candidatos propios o a través de alianzas.



El dirigente campesino aseguró que están en fase de afinar listas para presentar al tribunal electoral. “Johnny no será candidato. El 20 de octubre tendremos un congreso, y nos entregará la sigla. Ahí veremos quiénes serán los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia”, dijo Loayza.



Una vez que se haya conformado el binomio, explicó él, UCS buscará la unidad. “Estamos hablando con todos los partidos, incluso con Carlos de Mesa, queremos unirnos todos para derrotar al Evo, y por eso construimos un bloque de unidad”.



El dirigente hizo su análisis político. Cree que es un hecho que el presidente Evo Morales no renunciará y será candidato.



“Por eso considero que es importante unificarnos todos alrededor de Carlos de Mesa. Pero si él no acepta unirse a nosotros no importa, iremos de todas formas. Tome usted en cuenta que si entre dos o tres fuerzas en la papeleta, le logramos restar votos, igual nos unificamos después y le ganamos todos en segunda vuelta”, argumentó.



Román Loayza reiteró varias veces en la conversación que en las charlas que tuvo con Johnny Fernández en Santa Cruz, él se comprometió a ceder la sigla y reiteró que “no es candidato porque no tiene convocatoria, y porque sabe que un postulante de consenso debe ser un quechua, un aimara, una mujer que coseche mucho apoyo”.



EL DEBER conversó también con Johnny Fernández, quien de entrada contradijo a Loayza. “Yo soy el dueño del partido y voy a participar en este proceso. No puedo negar que voy a ir, puede ser, es una alternativa también. Donde sea útil, ahí estaré”.



Hace dos semanas, el expresidente Jaime Paz Zamora anunció también su postulación como posible candidato presidencial. De esta forma, dos líderes que en 2002 conformaron la megacoalición que llevó al poder a Hugo Banzer podrían volver a figurar en la papeleta. Gustavo Pedraza, integrante del equipo de Carlos de Mesa, dijo que no hubo contacto alguno.



“No queremos una megacoalición que replique experiencias negativas del pasado”, precisó.