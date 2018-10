Guerrero defiende su gestión y alista informe de transición







13/10/2018 - 07:40:50

Los Tiempos.- El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, defendió ayer su gestión de seis años y pidió que no se lo evalúe sólo por “casos de última hora”, en referencia a lo sucedido con el caso Alexander, y señaló que elabora, junto con los nueve fiscales de distrito, un informe final que será presentado ante el nuevo titular del Ministerio Público, Juan Lanchipa, la próxima semana un una reunión de transición.



“Hay que hacer una evaluación de los seis años, no a un hecho que ocurrido en la última hora”, aseveró Guerrero a tiempo de explicar que hubo muchos avances tecnológicos, de infraestructura y de gestión en la Fiscalía.



Guerrero aseguró que se está elaborando un informe final de la situación de casos, de la implementación del modelo de gestión y la carga procesal para dejar todo un documento y constancia del trabajo que se ha realizado en la Fiscalía. Este documento será entregado a la nueva autoridad que fue elegida un una reunión de transición prevista para la próxima semana.



Lanchipa fue electo el pasado martes por 116 votos en la Asamblea Legislativa. En su primer contacto con los medios, el nuevo Fiscal General aseguró que cambiará a los nueve fiscales departamentales y que hará cambios al modelo implementado por Guerrero. Asimismo, no descartó una revisión de la gestión de su antecesor.



Al respecto, Guerrero aseguró que este tipo de movimientos es “normal” en cualquier cambio de autoridad institucional.



“Es normal que haga esta situación de cambios, yo respeto esa decisión, seguro cuando asuma tendrá que hacer lo que vea conveniente para mejorar el trabajo de esta institución”, aseveró Guerrero.



Explicó que, la próxima semana, “vamos a sostener una reunión para hacer las transición de lo que se ha trabajado estos seis años, esto dentro del marco de una transición transparente”.



La autoridad saliente también admitió que se dejan varios casos de relevancia pendientes, como el caso terrorismo, Banco Unión, la muerte del viceministro Illanes, la investigación de las mochilas en Cochabamba, entre otros, que no se lograron culminar debido a la complejidad de las investigaciones, aseguró Guerrero.



DATOS



Reunión nacional de la Fiscalía general. El Fiscal General, el Director Nacional de la Fiscalía, un fiscal superior y los nueve fiscales departamentales se reunieron ayer en Cochabamba para evaluar el trabajo y alistar el informe final.



Guerrero descansará y no tiene invitaciones. Ramiro Guerrero aseguró que, tras el fin de sugestión, el 23 de octubre, descansará un tiempo y se dedicará a su familia. Descartó que haya recibido invitaciones para trabajar con el Gobierno.



3 FISCALES REVISAN OBRADOS DEL CASO BEBÉ ALEXANDER



El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que la nueva comisión de fiscales ya revisa los obrados del caso Alexander, tras el escándalo que desató un audio de la exjueza Patricia Pacajes en el que se señalaba que el médico, Jhiery Fernández, el principal acusado, era inocente.



La comisión está conformada por el fiscal superior, José Manuel Gutiérrez, y los fiscales de Materia, César García y Édwin Sarmiento, quienes ya trabajan en el caso tomando en cuenta que los anteriores fueron removidos por disposición del Fiscal General.



Gutiérrez señaló que la comisión se está abocando a la revisión del caso, los cuadernos de investigación, los alcances de la sentencia y de los recursos de apelación de este caso.



La anterior fiscal del caso, Susan Boyán, fue cambiada por las denuncias de que habría presionado a los jueces y a los denunciados.