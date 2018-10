Negocios optan por eventuales para no pagar el doble aguinaldo





13/10/2018 - 07:30:08

Página Siete.- “Tengo seis empleados trabajando conmigo ahora, pero en realidad, sólo dos son fijos, el resto es eventual, es lo mejor para mi negocio” confiesa Susana (nombre ficticio), quien es propietaria de un pequeño restaurante en la zona de Sopocachi.



Como Susana, muchos propietarios de pequeños negocios y restaurantes han optado por contratar personal eventual y por temporadas para librarse del pago de beneficios como el recientemente anunciado segundo aguinaldo a sus trabajadores.



“Antes tenía un negocio de material publicitario, estampábamos bolígrafos, poleras, hacíamos chamarras con bordados para empresas, pero con los impuestos, los gastos laborales y el segundo aguinaldo tuvimos que cerrar”, recuerda Susana.



Por eso, la empredendora dice que ahora solo mantiene a dos empleados. “Las únicas personas que están aquí todo el año son las dos personas de cocina. Los meseros, y la gente de limpieza tiene contratos eventuales y normalmente solo están seis meses”, precisa.



Pedro (nombre ficticio) tiene una pensión que sirve almuerzos al mediodía y api con pastel por las tardes, con él trabajan cuatro personas de las cuales sólo una tiene contrato y es quien se encarga de cocinar.



“No puedo mantener el negocio con cuatro empleados fijos, antes si podía, pero en los últimos años la cosa se ha puesto más difícil”, confiesa.



Los propietarios de otros negocios de venta de comida, limpieza e imprentas, ubicados en el centro de la ciudad, señalan que no cuentan con los recursos para contratar personal fijo y que se apoyan en trabajadores eventuales, por temporadas o por contratos específicos.



“La mayor parte del tiempo somos yo y mi hermano en la empresa, pero para algunos contratos buscamos gente que nos pueda apoyar por unos días”, indica el dueño de una pequeña imprenta.



El propietario de un negocio de limpieza añadió que sus trabajadores cobran por día trabajado y no reciben otros beneficios. “No les puedo dar un seguro o pagar sus aportes de jubilación, pero si tuvieran un accidente trabajando o algo parecido yo cubriría con los gastos médicos, ese es el acuerdo que tenemos”, puntualiza.



Retribución a los trabajadores



A pesar de esta situación, tanto Susana como Pedro sostienen que pagan “bonificaciones” a sus trabajadores a fin de año.



“A los ayudantes que cumplen cierto tiempo en el restaurante les doy un bono de 1.000 bolivianos o lo que pueda darles en diciembre, este año con el doble aguinaldo veré que más les puedo dar, pero no creo que sea mucho, va a depender de como vaya el negocio”, añade la dueña de un restaurante.



Por su parte, Pedro cuenta que a fin de año regala un pollo a cada trabajador, además de un pequeño bono extra en base a las ganancias del último mes.



“Si me piden doble aguinaldo este año, no sé cómo vamos a poder negociar”, se pregunta.