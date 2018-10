Doble aguinaldo: Empleados públicos serán más favorecidos







13/10/2018 - 07:28:11

El Diario.- El doble aguinaldo beneficiará en mayor medida a la plantilla de empleados públicos del Gobierno, dijo el economista de la Cámara Nacional de Comercio, José Gabriel Espinoza.



“Sólo el 18 por ciento de la población empleada accederá al pago, que representa alrededor de 990 mil personas, de los 5,5 millones empleos que hay en Bolivia, que por lo general son funcionarios públicos, magisterio, banca, mineros asalariados (estatales), que son los que tienen remuneraciones más elevadas”, indicó.



Una de las conclusiones del economista, es que por estas consideraciones la medida gubernamental no es distributiva, más todo lo contrario, porque amplía la brecha con los sectores informales.



Por su parte su colega, Gonzalo Chávez sostuvo que en realidad la mayor parte del doble aguinaldo favorecerá a la empresa de otros países, porque Bolivia al tener un dólar barato importa bienes de diversa naturaleza que son comercializados por gremiales y establecimientos comerciales.



GASTO



En lo que se refiere al costo de la medida, Espinoza dijo que el sector privado destinará entre 668 y 700 millones de dólares, mientras que al público entre 175 y 200 millones. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, minimizó estas cifras y dijo que en el sector de la administración pública el presupuesto contempla un gasto de 2.100 millones de bolivianos.



Muchas micro y pequeñas empresas no están en la posibilidad de realizar el gasto, y por ello anunciaron que no pagarán el beneficio y más bien solicitaron que la medida sea revocada.



CRECIMIENTO



El Ministro de Economía aseguró que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la agricultura creció por encima de 7 por ciento y 6,1 por ciento la construcción, ambos sectores negaron la veracidad de las mediciones oficiales.



Informes del sector agrícola dieron cuenta recientemente que los rendimientos disminuyeron alrededor de 33 por ciento en la producción de granos debido a la prolongada sequía.



La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) mediante un comunicado aseguró que el sector atraviesa una complicada situación y este año su crecimiento no superará 4,5 por ciento, y aseguraron el pago del doble aguinaldo afectará a 500.000 empleos directos e indirectos que genera. Hace algunos años la tasa de expansión era superior a 10 por ciento.