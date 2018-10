Empresarios ven opciones de pago del 2º aguinaldo







13/10/2018 - 07:21:07

Los Tiempos.- Mientras los empresarios de Tarija, Oruro, Cochabamba dudan en asistir a la reunión con el Gobierno para reglamentar el decreto del doble aguinaldo, porque aseguran que será “en vano”, ven alternativas para cumplir con esa obligación como por ejemplo pagar un 50 por ciento en especie y el otro en efectivo, pero a plazos.



“No es que no queremos pagar, es que no podemos”, dijo el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Tarija (FEPT), Víctor Fernández, en relación al pago.



En tanto, el principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseguró que los trabajadores podrían aceptar el pago en plazos, lo que interesa es que se cumpla.



Por su parte, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, indicó que el Producto Interno Bruto (PIB) en el departamento creció en un 2 por ciento, pero aseguró que para su sector también es muy difícil cumplir con este beneficio y la calificó de “irresponsable”.



Precisó que la agricultura en el departamento no crece al ritmo de Santa Cruz. “Si se quiere estimular el mercado interno, es un error porque el pago del doble aguinaldo se va al consumo de productos de la informalidad que vienen del extranjero”, dijo. Indicó que sólo se favorece a los que ganan más. “Uno que gana 20.000 bolivianos va a recibir mucho más, entonces no hay equidad”.



El presidente de los empresarios en Tarija asegura que, con el pago del salario de diciembre y el aguinaldo, el doble aguinaldo es imposible de cubrir para las empresas de su departamento, que ha decrecido en 2017 en un 6 por ciento y en lo que va del año en 3,7. Por ello, el sector pide que este beneficio se pague por regiones, en especie y en plazos.



Las empresas tarijeña buscan alternativas porque es el único departamento del país que decrece. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indicó que el PIB del país registró un crecimiento acumulado de 4,44% al segundo trimestre de 2018, respecto al período similar de 2017, pero no desglosó el crecimiento por departamento.



La crítica situación de Tarija se debe a la caída de ingresos del gas, principal fuente de recursos. Por ello, la FEPT plantea pagar el 50 por ciento del doble aguinaldo en especie, es decir, en productos que ellos mismos elaboran y el resto en dinero efectivo, pero en plazos hasta abril. La otra opción es que el beneficio se pague por regiones. “Hemos planteado eso al Gobierno, que los departamentos que han crecido que paguen, pero para Tarija la situación es muy crítica, hace cinco años que estamos en decrecimiento, no estamos en las condiciones de pagar, así de claro”.



Respecto a los datos del PIB del INE, Fernández considera que son “falseados y no se muestra la realidad la economía del país”.



Agregó que pueden “pagar a plazos (el doble aguinaldo), pero no de golpe en diciembre (porque) tenemos el sueldo de diciembre, el aguinaldo y esto más, no podemos aguantar así”, indicó.



A esto se suma el contrabando que golpea fuertemente a Tarija con productos que cuestan 50 por ciento menos.







“La situación es espantosa, ya no sabemos qué vamos a hacer, estamos desesperados, estamos mal”.







DATOS DEL INE



El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indicó que el Producto Interno Bruto (PIB)de Bolivia registró un crecimiento acumulado de 4,44 por ciento al segundo trimestre de 2018 respecto a período similar de 2017.



Las actividades que reportan mayor crecimiento son agricultura en 7,5 por ciento y construcción 5,7 por ciento.







FEDERACIONES ANALIZAN EL ENCUENTRO CON EL GOBIERNO



REDACCIÓN CENTRAL



Después de que el presidente Evo Morales indicó que invitará a los empresarios a participar de la reglamentación del Decreto Supremo 1802 del doble aguinaldo, las federaciones de empresarios de Tarija, Oruro y Cochabamba dudan de su presencia, pero aseguran que acatarán la determinación de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).



“Como representante he asistido a una serie de mesas de trabajo, no hay respuesta, no hay nada ¿seguiría yendo usted cuando ni siquiera es tomado en cuenta?”, dijo el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Tarija (FEPT), Víctor Fernández



El representante indicó que acatarán el mando de la CEPB. En tanto, el presidente del sector empresarial en Cochabamba, Javier Bellot, aseguró que “no tiene sentido acudir a un encuentro donde no se toma en cuenta su opinión y se toman decisiones arbitrarias”.



En cambio, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Germán Rioja Arce, indicó que no asistirá a dicha reunión para avalar una norma que ya está aprobada y que no beneficia al sector.