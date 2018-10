TSE en la mira por 21F y el recurso sobre impugnaciones







13/10/2018 - 07:07:27

El Día.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE), aún se mantiene en la mira de la población, activistas y partidos políticos del país.



La aplicación de las elecciones primarias, con la habilitación de la posible postulación de Evo Morales para ser candidato presidencial el 2019 es uno de los puntos más criticados hacia el TSE.



Los vocales tienen en su mano, llevar adelante las elecciones primarias donde cada organización política definirá con su militancia a los candidatos al binomio presidencial que presentarán en octubre 2019.



Gestión. De acuerdo a la nueva Ley de Organizaciones Políticas, este mes de enero próximo se debe realizar las elecciones primarias.



En base a esto, el reglamento de dicha ley establece que en noviembre se deben inscribir a los candidatos ante el TSE y en diciembre se conocerá a los postulantes habilitados.



Sin embargo, previo a esto, las plataformas ciudadanas que defienden los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016 en contra de la reelección de Evo Morales, cuestionan el reglamento porque en su artículo 40 que abre camino a las impugnaciones, solo limita esa competencia a los militantes de cada partido político y no así a la población común.



Los Demócratas presentaron un recurso en contra de este artículo del reglamento, argumentando que atenta contra la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Régimen electoral.



Este recurso debe ser resuelto en el pleno del TSE, sin embargo, la vocal del TSE, Eugenia Choque, en contacto con El Día, confirmó que hasta el momento no se abordó este punto específico.



Señaló que para la próxima semana se tratará el recurso sobre las impugnaciones que presentaron los Demócratas.



Pendiente. Además de resolver el recurso sobre las impugnaciones, el TSE deberá responder una petición del diputado Franklin Flores del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Cuestionó el motivo por el que el TSE a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), acompañó la movilización del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en defensa del "21F" en la ciudad de La Paz. "Bajo qué condiciones y requisitos exigidos en la ley habrá o no cumplido tendrá que responder la presidenta del Tribunal", dijo refiriéndose a Katia Uriona.



Según el legislador, el Conade no cumplió con los requisitos para que el SIFDE del TSE acompañe su concentración, tomando en cuenta que las organizaciones deben hacer esa solicitud con 15 días de anticipación.



Estrategias. En tanto, los partidos políticos de oposición aún trabajan en negociaciones para formar una alianza.



El secretario nacional de los Demócratas, Gonzalo Barrientos, anunció que ese partido político buscará iniciar conversaciones con Carlos Mesa, candidato presidencial del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), así también con Soberanía y Libertad (Sol.bo) que lidera Luis Revilla y con Unidad Nacional (UN) a cargo de Samuel Doria Medina, con el fin de buscar una alianza que una a todos los bolivianos. "Una comisión del partido buscará estas conversaciones con Carlos Mesa, Sol.bo, Unidad Nacional y otras fuerzas para garantizar unir al pueblo y darle una victoria electoral para bien del país y de la construcción de un proyecto nacional para beneficio del pueblo boliviano", agregó.



Mientras que representantes de cuatro distritos de la ciudad de El Alto y las víctimas de octubre del 2003 proponen al periodista Andrés Gómez como candidato a la presidencia para las elecciones nacionales del próximo año, informó este viernes Roberto de la Cruz, exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) alteña.



Explicó que sugieren a Gómez porque cuando fue director de red Erbol dio cobertura, en 2003, a las manifestaciones de las organizaciones sociales alteñas que protestaban en contra de las medidas asumidas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.



Respaldo a la reelección. Por otro lado, en el MAS insisten en la continuidad de Morales para un nuevo mandato en el país.



Sin embargo, el dirigente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y líder de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, admitió que las organizaciones sociales vinculadas al MAS, reconocen que una parte de la población boliviana no quiere a Evo Morales como candidato presidencial.



Pero pese a ello, piden que el actual mandatario vaya a las elecciones generales donde se pueda definir la disputa política.



Dirigirán su campaña electoral para recordar que tanto Samuel Doria Medina como Carlos Mesa "son viejos lobos políticos vestidos de oveja" que en el pasado estuvieron vinculados a los partidos de la derecha ligados a las dictaduras militares.



Trabajo. Aprovechando el tiempo de recolección de firmas de nuevos militantes, los Demócratas dispondrán de 1.000 puntos móviles y fijos para la inscripción de nuevos militantes este fin de semana, en capitales y municipios de los 9 departamentos del país, informó Barrientos. "Tendremos más de mil brigadas de inscripción que visitarán a los ciudadanos, casa por casa, para que sean parte de la primera fuerza política del país", dijo Barrientos.



En Santa Cruz, esta actividad se iniciará en el municipio de Montero, indicó la delegada nacional de Demócratas, Katia Quiroga.