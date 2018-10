Gas tensiona relaciones con Argentina







13/10/2018 - 07:05:28

El Diario.- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, advirtió ayer al Gobierno argentino que Bolivia hará cumplir a cabalidad en tiempo y nominaciones la venta de gas, tal como estipula el contrato de exportación vigente hasta 2026.



La posición del Gobierno surgió luego que el secretario de Energía de Argentina, Javier Iguacel, anunciara que en dos años ya no necesitarán el gas de Bolivia, por lo que plantearían la modificación del contrato.



En el vecino país se anticipó un eventual ajuste al contrato que tiene vigencia hasta 2026. Una declaración del presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga, señaló que tal situación será, salvo se realice alguna adenda al contrato y que, "previamente deberá ser acordado entre partes, entretanto, las condiciones establecidas son las únicas válidas y aplicables".



Sin embargo, durante el año, el volumen promedio enviado por YPFB al vecino país fue 18 Millones de Metros Cúbicos día (MMcd), menor al mínimo garantizado por la estatal petrolera de 20.9 MMcd y un máximo solicitado de 24.6 MMcd.



RESERVAS



Sánchez explicó que el contrato estableció un volumen total de 5.2 TCF, se entregó ya 1.5 TCF y se tiene el saldo de 3.7 TCF. “Hemos certificado este año 10.7 TCF de reservas de gas, con las cuales garantizamos el cumplimiento del contrato con Argentina”, aseguró.



Sánchez anotó que el contrato está vigente y “lo haremos cumplir en la totalidad de los años y también en la cantidad de reservas acordadas… Se hicieron inversiones en exploración, explotación y en el gasoducto Juana Azurduy, para cumplir tanto con la disponibilidad de reservas, producción y de transporte…”.



Aseguró que el gas boliviano es más competitivo que el Gas Natural Licuado y del gas del yacimiento de “Vaca Muerta”, de Argentina. Destacó también que el gas boliviano es mucho más económico que el gas argentino, tiene un precio de $us7 el millar de BTU.



El GNL que importa Argentina está en el orden de $us10.5 y el costo de producción de “Vaca Muerta” se halla en $us7.5, entonces el gas más competitivo para el mercado argentino, es sin duda el gas boliviano, comentó el ministro Sánchez.



Advirtió que si la Argentina nomina menos (reduce el precio), deberá pagar el Take or Pay (modalidad de contrato), que establece una multa, la que se paga por la energía no retirada, más intereses.



ESTÁ EN CURSO OTRA FACTURA



-El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó, que Argentina adeuda a Bolivia por la venta de gas los meses de mayo, junio y julio 2018, la suma de $us 265 millones y $us 55 millones adicionales por intereses acumulados entre 2007 y 2018, haciendo un total de 320 millones.



-El 20 de octubre próximo vencerá la factura de agosto, cuyo monto es de $us133 millones. “Pese a los incumplimientos en los pagos por parte de Argentina, se han seguido enviando los volúmenes comprometidos, por la buena relación que existe entre ambos países”. Precisó que hasta esa fecha crecerá la deuda a $us 320 millones, pero Bolivia continuará enviando el gas, en pleno acatamiento a lo acordado, sostuvo.