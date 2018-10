Ordenan traslado pleno de la Gerencia de Redes







13/10/2018 - 07:02:09

Correo del Sur.- Después de casi tres meses de vencido el plazo otorgado por la justicia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) instruyó el traslado pleno de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos a Sucre, su sede por ley. Se espera que entre la próxima semana e inicios de noviembre, todo el personal –y no sólo una docena de servidores públicos– preste funciones desde la Capital.



La decisión llega después de que el diputado Horacio Poppe iniciara un proceso por incumplimiento de deberes en contra del Ministro de Hidrocarburos y el Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tras verificar en agosto que apenas una docena de funcionarios se desempeñaba en Sucre pese a un fallo judicial. A raíz de la acción presentada, el juez de Garantías Juan Quiroga remitió el caso a la Fiscalía.



“Los antecedentes fueron remitidos por el Juez de Garantías en estos días, esto motivó que el Presidente Ejecutivo de YPFB instruya a la Gerencia a organizar el traslado total”, remarcó el parlamentario.



El artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos 3058 de 2005 establece que Sucre es la sede de la Gerencia de Redes y Ductos de YPFB, pero la norma no se cumplió hasta la intervención de la justicia este año, pese a los reclamos desde Chuquisaca.



A raíz de una demanda entablada por Poppe, en enero, el Juez de Garantías otorgó un plazo de 180 días a la estatal petrolera para que el pleno de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos se trasladara a la Capital.



El 30 de julio, el vicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, presentó en Sucre al Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos y al Director de Operaciones y Mantenimiento, quienes junto con 20 técnicos trabajarían en Sucre. Así, la estatal petrolera daba por cumplido el fallo judicial, pese a que el personal de la gerencia nacional en La Paz cuadruplicaba ese número.



Ayer CORREO DEL SUR se trasladó a la oficina de la Gerencia de Redes, donde observó la descarga de muebles, y otros objetos que, según informaron, llegaron de las oficinas de La Paz.



El personal de esa ciudad recibió memorandos de transferencia para desempeñarse en la Capital.



“En cumplimiento del memorándum emitido por nuestra presidencia ejecutiva (…) comunico a usted que se ha dispuesto su transferencia de La Paz a la ciudad de Sucre (…) con su mismo nivel salarial”, cita un documento al que tuvo acceso este diario. Se conoce que hasta el 18 de este mes todo el personal debe estar en la Capital, aunque podría haber algunas excepciones hasta inicios de noviembre.



A Sucre aún no llegaron las planillas definitivas del personal que aceptó su transferencia, lo que hace pensar que se pueden generar ofertas de empleo para Sucre.



Este diario intentó conversar con el gerente Nacional de Redes y Ductos de Gas, William Morales,;logró entablar un contacto telefónico, pero él se negó a brindar información al respecto.