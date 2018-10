Ante amenazas y agresiones al FRI en Chapare, Mesa pide garantías







13/10/2018 - 07:00:28

Los Tiempos.- El candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, pidió garantías para sus seguidores luego de dos agresiones protagonizadas por grupos del MAS contra su militancia.



“Deploro la intolerancia y la violencia como formas expresar las diferencias de opiniones y posiciones políticas. Debemos cambiar estos mecanismos que buscan evitar el ejercicio de los derechos democráticos. Pido garantías en el proceso de inscripción de nuestra militancia”, escribió Mesa en su Twitter, tras haber sido informado sobre los hechos y disponer que se presente la denuncia.



Al respecto, Saúl Lara, encargado de organización del frente político de Mesa, informó que el exmandatario instruyó que se presenten denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral y la Policía para que se realice una investigación.



Los hechos

Gustavo Pedraza, dirigente del FRI en Santa Cruz, denunció que, el 11 de octubre, un grupo de personas afines al MAS agredieron física y verbalmente a militantes del FRI que se encontraban registrando militantes en el Plan 3.000 en Santa Cruz y los obligaron a retirarse del lugar.



En tanto, ayer, un grupo de personas y presuntos funcionarios de la Alcaldía de Villa Tunari atacó, desde un vehículo oficial, el punto de inscripción de militantes del FRI en Shinahota, en el trópico de Cochabamba.



Según las denuncias, unas seis personas llegaron hasta el punto de inscripción a las 13:10 en una vagoneta Land Cruiser marca Toyota color plomo, con placa 2884 ESB, que según el registro es un vehículo oficial radicado en Villa Tunari. Tres varones y una mujer bajaron del motorizado e intentaron cerrar la carpa instalada en la avenida Panamericana, a pocos pasos de la Policía.



“Bajaron de un vehículo oficial, parece de la Alcaldía de Villa Tunari, que eran ejecutivos y algún concejal. Nos han agredido físicamente, nos han arrojado con piedras, nosotros no respondimos”, contó Erasmo Toaca, responsable del punto de inscripción.



El afectado relató que sus agresores lograron llevarse el banner de Carlos Mesa.



Denunció que una reunión de la Subcentral se determinó no permitir la presencia ni las actividades de partidos de oposición, sobre todo si están vinculados a Carlos Mesa.



Consultado al respecto, el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, dijo que se enteró en La Paz sobre el incidente y que no tenía mayor información.



Sin embargo, aseveró que hay una “norma interna” en las seis federaciones para no permitir la presencia de partidos con pasado neoliberal.



“En realidad, nosotros, como dirigentes, como ejecutivos, no podemos hacer nada. La presión de los mismos dirigentes y centrales es complicada. Hay una norma interna en todas las federaciones del trópico, políticamente nadie puede venir. Todos los que han tenido pasado, Carlos Mesa ha sido parte de Goni (Sánchez de Lozada), entonces no va a poder entrar”, explicó.



En tanto, Toaca aseguró que la agresión no frenará la inscripción de militantes y que ya lleva casi dos libros llenos y lamentó que “esto ya no parece una democracia”.



27 de enero son las primarias. Según las “fechas hito” que publicó el Tribunal Electoral, las elecciones primarias se realizarán el 27 de enero de 2019.



DATOS



Demócratas abren mil puntos de inscripción. La Agrupación Demócratas anunció que reforzará los últimos días de inscripción de militantes con la apertura de más de mil puntos de registro en todo el país. El objetivo es llegar a 400 mil militantes.



MAS tiene registro del 90%, según dirigentes. Dirigentes del MAS aseguraron que ya inscribieron el 90% de la meta de un millón de militantes en todo el país y que reforzarán esta tarea los últimos días.



Oposición aún busca un frente de unidad. El Movimiento Demócrata Social (MDS) conformará una comisión que buscará alianzas con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Soberanía y Libertad (Sol.Bo), Unidad Nacional (UN) y otras siglas, con la finalidad conformar un bloque opositor para las elecciones de 2019, informó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos.



El 23 de octubre finaliza el plazo para el registro. Según las “fechas hito” de las elecciones primarias publicadas por el Tribunal Electoral, la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten sus listas actualizadas de militantes fenece el martes 23 de octubre.



ALCALDESA REGISTRÓ A MILITANTES EN SU DESPACHO



La alcaldesa de Arani, Dunia Rojas (MAS), fue convocada a declarar este lunes en la Fiscalía de Punata por el caso de presunto uso indebido de bienes del Estado, denunciado por cuatro concejales de esa municipalidad. La autoridad edil está acusada de utilizar su oficina como punto de inscripción de militantes para el partido oficialista.



El hecho fue denunciado el pasado 18 de agosto, cuando los concejales evidenciaron que las secretarias de la Municipalidad estaban inscribiendo militantes en la oficina de la Alcaldesa y en horario de trabajo.



En esta actividad participaron también otros varios funcionarios municipales, a pesar de que la norma expresamente señala que este tipo de hechos son delitos penados por ley.



Sin embargo, no es la primera denuncia que cae sobre el oficialista MAS. La semana pasada, dirigentes de los Yungas de La Paz denunciaron que el partido de Gobierno está usando instalaciones y vehículos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para inscribir militantes, y que además ofrece productos a cambio de firmas.



En Potosí, un dirigente del MAS fue denunciado por condicionar el uso de canchas de fútbol con la inscripción al partido gobernante.



Autoridades electorales explicaron que la inscripción a primarias no es obligatoria y que los ciudadanos pueden denunciar excesos en las oficinas del ente electoral.