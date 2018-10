Embajador dice que elección de presidente en Brasil no incidirá en contrato de gas con Bolivia

12/10/2018 - 21:27:44

La Paz, (ABI).- El embajador de Brasil en Bolivia, Raymundo Santos, afirmó el viernes que la elección del próximo presidente en su país, en una segunda vuelta electoral, no incidirá en el contrato de compra y venta de gas boliviano, que desde 2019 tendrá nuevas características.



"No va a haber un gran cambio sea uno o sea el otro candidato que gane y por tanto las negociaciones seguirán porque Bolivia tiene un producto de buena calidad, seguro, existe toda la infraestructura para llevar el gas de Bolivia a Brasil", dijo a los periodistas.



Santos explicó que el contrato tendrá nuevas características a diferencia del actual, y subrayó que contará con mayor flexibilidad porque será analizado entre los dos Estados y la empresa, en este caso Petrobras.



Manifestó que existe un comité técnico bilateral que analiza el tema de volúmenes y trabaja en detalle sobre el nuevo acuerdo que se va a firmar a fines de 2019.



"En la medida en que la economía de Brasil crezca, necesita de más energía", añadió.



Bolivia y Brasil trabajan en la redacción para la suscripción de un nuevo contrato de compra - venta de gas desde el 2019, año en el que se cumple el actual documento.



El país tiene comprometido un bombeo diario a Brasil de hasta 30 millones de metros cúbicos (mmcd) de gas, pero el volumen efectivo suele ser inferior, dependiendo del requerimiento del mercado vecino.