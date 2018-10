Ministro Sánchez: Juicio de AeroSur contra Air BP frena pago e incorporación de acciones a YPFB



12/10/2018 - 21:18:14

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó el viernes que un juicio que presentó la desaparecida línea aérea Aero Sur contra Air BP frena el pago e incorporación de acciones de esa compañía nacionalizada el 1 de mayo de 2009 a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).



"Air BP vale entre 6 y 7 millones de dólares y no se ha podido avanzar más porque ha habido un problema de contingencia debido a que Aerosur le planteó una denuncia a AIR BP y mientras eso no se resuelva no se puede avanzar", explicó en una conferencia de prensa, al remarcar que Bolivia cumplió con todas las normas.



Sánchez aseguró que Bolivia ha cerrado el tema de arbitraje con todas las empresas nacionalizadas, "excepto con Air BP", entre ellas, Andina, Chaco, YPFB Transporte, YPFB Trans Sierra, Logística, Refinación y Bulo Bulo.



Por otra parte, explicó que el patrimonio de YPFB casa matriz es de 10.000 millones de dólares y de las subsidiarias 5.500 millones de dólares, lo que suma un patrimonio global de más de 15.500 millones de dólares.