Bolivia cumplirá contrato de gas con Argentina y demandará honrar deudas pendientes



12/10/2018 - 17:40:23

La Paz, (ABI).- Bolivia cumplirá el contrato de compra y venta de gas suscrito con Argentina hasta su finalización, es decir, 2026, y paralelamente pedirá a Integración Energética Argentina IEASA, ex Enarsa, honrar su deuda que llega a 265 millones de dólares, dijo el viernes el presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga.



"El contrato suscrito entre IEASA y YPFB se encuentra plenamente vigente, por lo que el mismo será cumplido por YPFB hasta su finalización el año 2026 y contempla la entrega total de 5,2 trillones de pies cúbicos (TCF) por parte de YPFB, a la fecha se han entregado 1,5 TCFs, por lo que quedaría pendiente realizar la entrega del saldo que equivale a 3,7 TCF", dijo, citado en un boletín de prensa.



Barriga agregó que salvo se realice alguna adenda al contrato actualmente suscrito, medida que deberá ser acordada entre ambas partes; es decir, YPFB e IEASA, los términos y condiciones vigentes son las únicas válidas y aplicables, por lo que cualquier intención que IEASA pueda tener para modificar el contrato mencionado, no tiene validez alguna hasta que la misma sea plasmada en el instrumento contractual correspondiente.



IEASA, ex ENARSA incumple con los pagos por la venta de gas natural por parte de YPFB y a la fecha, correspondiente a la gestión 2018, IEASA adeuda 265 millones de dólares por la producción entregada durante mayo (parcialmente pagado), junio, julio y agosto; y paralelamente, un monto aproximado de 5,47 millones de dólares por concepto de intereses derivados del retraso en los pagos que debe realizar en plazos definidos en el contrato de compra venta de gas natural suscrito.



Adicionalmente, correspondiente a gestiones pasadas, IEASA adeuda intereses por retrasos en los pagos realizados durante el periodo 2008-2017 por un monto aproximado de 50,16 millones de dólares, que a la fecha aún se encuentra pendiente de pago.