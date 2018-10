Denuncian que Gobernación de Tarija firma convenios con alcaldes sin tener presupuesto



Tarija, (ABI).- La asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sara Armella, denunció el viernes que el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, firma convenios con los alcaldes, para la ejecución de proyectos, sin tener el presupuesto garantizado.



"Durante estos tres años no se les hizo el desembolso a proyectos concurrentes con los gobiernos municipales, pero ahora nos siguen llegando convenios entre la Gobernación y alcaldes para que los aprobemos. El gobernador firma compromisos y no asume su responsabilidad", informó a los periodistas.



La legisladora le pidió a Oliva ser "responsable y decir la verdad", porque públicamente dice que no existen recursos en el departamento de Tarija, pero sigue firmando convenios para proyectos con los alcaldes.



"Ya cuestionamos el Plan Operativo Anual por los convenios nuevos, pero ahora nos siguen llegando nuevos convenios. El martes de la pasada semana aprobamos 30 millones para O"connor, se viene para El Puente 15 millones, luego para Yunchará nuevamente convenios, si ven no se ha cancelado convenios de los últimos tres años y ahora se firman nuevos", precisó.



Añadió que los alcaldes deberían apelar a los débitos automáticos, para que la Gobernación cumpla con convenios firmados los últimos tres años, antes de firmar nuevos compromisos.