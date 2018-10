Fejuve El Alto le dice a Mesa que abandonó al pueblo cuando tuvo oportunidad de gobernar



12/10/2018 - 16:50:05

La Paz, (ABI).- El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Sandro Ramírez, se refirió el viernes a la anunciada candidatura del expresidente Carlos Mesa y le recordó que abandonó al pueblo boliviano cuando tuvo la oportunidad de gobernar Bolivia.



"Hay que recordarle que él abandonó al pueblo boliviano cuando tuvo la oportunidad de sacar adelante Bolivia", dijo.



A su juicio, el pueblo boliviano no creerá en las palabras de Mesa, porque es alguien que también incumplió sus promesas al negarse a declarar contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la denominada "masacre de octubre" de 2003.



"Eso es mentirle al pueblo alteño y mentirle al pueblo boliviano, desde ese punto de vista, el pueblo boliviano no creerá en sus palabras", agregó.



No obstante, Ramírez dijo que será el pueblo boliviano quien dé su último veredicto en las urnas, el próximo año, para elegir al próximo gobernante del país.