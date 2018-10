Me sentí violado: Depravado sexual finge en Tinder ser una mujer y tiene sexo con otros hombres

12/10/2018 - 16:01:53

Actualidad.- Un tribunal de Londres (Reino Unido) ha declarado culpable a un hombre por mantener relaciones sexuales con al menos cuatro individuos más haciéndose pasar por una mujer que deseaba "divertirse sin ataduras", informan medios locales.



Duarte Xavier, originario de Portugal y residente en la capital británica, creó perfiles falsos en aplicaciones de citas como Tinder, donde se había registrado como "Ana", una supuesta ama de casa insatisfecha con su vida sexual.





Una vez establecida la complicidad con sus potenciales víctimas, Xavier, de 34 años, enviaba fotos provocativas, conversaba por teléfono fingiendo una voz femenina y los seducía para encontrarse con el fin de mantener relaciones íntimas. Pero "Ana" siempre ponía como condición a los hombres que acudieran a su apartamento con los ojos vendados y que no debían tocarla con las manos.

¿Actividad sexual sin consentimiento?



Según la Policía londinense, las víctimas de Xavier quedaron "traumatizadas" por sus "crímenes", que han sido descritos como "únicos en su depravación". "Me sentí violado", afirmó uno de los cuatro hombres en la corte durante la audiencia en el caso de "Ana".



La supuesta ama de casa "ha demostrado una extrema manipulación y astucia para satisfacer su deleite sexual", dijo la detective policial Lucy Marsh. "Todas las víctimas han declarado inequívocamente que nunca habrían dado su consentimiento a unas relaciones sexuales con un hombre". Es "un depravado sexual", agregó.



Xavier fue declarado culpable de seis cargos por "provocar que una persona participe en una actividad sexual sin consentimiento" y su sentencia se dictará el próximo 9 de noviembre.