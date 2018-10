Tía de Maluma debuta como cantante y recibe duras criticas

12/10/2018 - 15:46:03

Notitarde.- La tía del cantante Maluma, Yudy Arias incursionó en la industria musical, recibiendo a su vez duras críticas, ya que algunos afirman que no tiene nada de talento.



Reporta Feedlatino, que Yudy es conocida por sus habilidades para el Yoga.



Aunque esta debutó como cantante en el programa Despierta América de la cadena televisiva Univisión.



Asimismo, Yudy subió el vídeo de la presentación a sus redes.



Sin embargo, esto causó revuelo en las redes y los usuarios no demoraron en hacer varias críticas a la misma.

Tía de Maluma causa revuelo



Por su parte, muchos usuarios comentaron: ¡Zapatero a tus zapatos! ¡Terrible!”.



“Lo suyo, lo suyo es el yoga”.



“Que tristeza que apoyen gente así cuando hay tanta gente con talento de verdad”.



Seguidamente de un comentario que dice: “¡Qué desastre!..”



De hecho, fueron más lo comentarios negativos quienes se adueñaron del vídeo.



Así como muchos afirman que no tiene talento y solo se aprovecha de la fama de su sobrino para catapultarse al mundo de la música.



Ver esta publicación en Instagram Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por el mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo mas parecido a mi misma que he podido.” 🙏 ♥️ #fridakahlo @despiertamerica @carlitoscalderon @univision @globolifestudio Una publicación compartida de Yudy Arias (@yudyarias) el 9 Oct, 2018 a las 10:24 PDT