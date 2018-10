Prince Royce sorprende a sus fans con su nuevo cambio de look

12/10/2018 - 15:43:05

Notitarde.- El cantante Prince Royce sorprendió a todas sus fanáticas con su nuevo cambio de look.



Reporta Feedlatino, que el cambio ha causado controversia, ya que es bastante desalineado.



De hecho, el cantante publicó la fotografía en su cuenta de Instagram.



Este luce una barba evidentemente crecida y descuidada.

Prince Royce “Favorece o no”



Por otra parte, algunos de sus fanáticos reaccionaron positivamente llenándolo de halagos.



Sin embargo, muchos no aprobaron su nuevo look.



Así que algunos llegaron a comentar que parecía un vagabundo.



Mientras que otras comentaron:”Con barba o sin barba te vez bello”.





Ver esta publicación en Instagram Regresamos la barba? Que creen?! 😅 #beardgang Una publicación compartida de Prince Royce (@princeroyce) el 10 Oct, 2018 a las 11:07 PDT