Tras asesinato de su pareja, Sharis Cid reaparece y rompe el silencio



12/10/2018 - 15:37:45

Quien.- Sharis Cid reapareció en la misa que le realizó a su pareja sentimental Isaías Gómez, quien fuera asesinado el pasado 30 de septiembre en San Miguel Allende, Guanajuato.



Visiblemente devastada, la actriz emitió sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, y reveló que no la está pasando nada bien tras el lamentable hecho.



“Lo único que les quiero decir con todo mi corazón es darles las gracias por su apoyo, por su respeto, por su cariño, a toda la gente que ha estado conmigo, que yo sé que aman a mi esposo, porque es mi esposo, fueron cinco años y medio de estar juntos, lo único que tengo que decir es que es un hombre maravilloso, el hombre más trabajador, el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hijo”, dijo en entrevista para el programa Hoy.





Acto seguido, confesó que a pesar de saber que en estos momentos no se encuentra en perfecto estado, en breve estará mejor. “Pronto voy a estar de regreso porque soy una mujer fuerte, y yo sé que lo que hoy en su cumpleaños más quiere es que yo esté bien, es un proceso y los quiero mucho a todos”.



La misa que realizó Sharis y su familia, fue para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños 50 del empresario, así como por su descanso eterno. Hasta el momento las autoridades no han brindado más datos sobre el caso.



