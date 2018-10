Jessica Simpson hace inesperada confesión sobre su embarazo y vida íntima



12/10/2018

Quien.- La cantante Jessica Simpson no podría estar más emocionada ante la perspectiva de convertirse en madre por tercera vez , una noticia que compartió públicamente el pasado septiembre a través de sus redes sociales y de la que ahora ha confesado, sin ocultar su asombro, que todavía le está costando asimilarla. Y es que, en sus propias palabras, la intérprete "no entiende" cómo ha podido quedarse embazada de nuevo tras un período de escasa actividad en el dormitorio que comparte con su marido Eric Johnson.



"La verdad es que sí que habíamos pensado en tener otro bebé, pero no entiendo cómo ha podido ocurrir tan pronto y así de repente. Evidentemente, nos encanta "practicar" en la cama, pero ese mes concreto no habíamos tenido la oportunidad de practicar demasiado. No sé, tendré que averiguar cómo ha pasado, puede que este bebé sea fruto de un milagro", bromeó la artista en conversación con "Entertainment Tonight".



Al margen de los secretos que encierre la sorprendente concepción, lo cierto es que toda la familia está encantada ante el hecho de que, en solo unos meses, pasará a entrar en la categoría de numerosa. Tanto es así, que los pequeños Maxwell y Ace están viviendo con particular emoción un proceso completamente "nuevo" para ellos, teniendo en cuenta que ya tienen edad suficiente para apreciar la sucesión de cambios.





"Están muy entusiasmados porque a ellos solo les separan catorce meses, así que no habían llegado a ser conscientes de lo que supone la espera de un nuevo hermanito.

Cuando les dije que íbamos a tener otro bebé, sé que recordarán el momento el resto de sus vidas. No han dejado de hacerme preguntas del tipo "Cómo salen los bebés" y Maxwell está especialmente contenta de tener una hermanita", ha revelado en la misma conversación.