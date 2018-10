El look de Cara Delevingne que robó todas las miradas en la boda real

12/10/2018 - 15:28:41

Quien.- Desde que se dio a conocer que la princesa Eugenia de York contraería matrimonio este día con su prometido Jack Brooksbank, una de las primeras invitadas en confirmar fue Cara Delevigne quien sin querer se robó toda la atención de los invitados en la boda.



La modelo y la hija del príncipe Andrés han hecho pública su gran amistad desde hace mucho tiempo, por ello no era de extrañarse su presencia en este día tan especial. Sin embargo, "rompiendo" las reglas del dress code del Palacio Real Cara usó un outfit totalmente masculino.



La joven de 26 años edad dejó a un lado los tradicionales vestidos y tiaras, para usar un frac negro Armani combinado con una camisa blanca, corbata gris, un sombrero de copa alta Chanel y para atenuar un poco combinó el look un par de stilettos negros.





Aunque esta no es la primera vez que Cara incorpora un estilo masculino a su look, si causó mucha sorpresa entre los royals que sin duda siguen un estilo mucho más tradicional. Esta acción la pone a competir contra Naomi Capbell si es que hubiera un premio a la mejor vestida de la ceremonia.





Ver esta publicación en Instagram Showing up the lads 😜 @harpersbazaarus Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne) el 12 Oct, 2018 a las 6:59 PDT