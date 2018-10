Cuáles son las empresas cuyo plástico está contaminando los mares del mundo



BBC.- Cada minuto el equivalente de un camión cargado de basura de plástico es arrojado a los mares del mundo.



Esto es, según cifras de la organización World Economic Forum (WEF) (Foro Económico Mundial), 8 millones de toneladas de desechos plásticos cada año en nuestros océanos.



Si esta tendencia continúa, dice el WEF, para 2050 habrá más plástico que peces en nuestros mares.



Y los efectos están siendo catastróficos.



Se han encontrado trozos grandes de plástico asfixiando o enmarañando a tortugas y aves marinas, y pequeños pedazos del material obstruyendo el estómago de animales -desde microscópicos zooplancton hasta ballenas -que lo ingirieron pensando que era alimento.



Y debido a que gran parte de estos desechos no se degradan, los aditivos químicos que se utilizan durante la producción del plástico, estos pueden terminar perjudicando también a los humanos.



Pero ¿de dónde viene todo este plástico?



La organización ecologista Greenpeace y la coalición "Break Free From Plastic" (Liberémonos del Plástico), pidieron ayuda a unos 10.000 voluntarios en 42 países para llevar a cabo una "auditoría" y operación de limpieza de los desechos plásticos encontrados en los mares.



Tras nueve meses y 239 operaciones de limpieza alrededor del mundo se recogieron 187.000 piezas de basura de este material y con éstas se pudo detectar cuáles son las empresas y corporaciones que están contribuyendo al problema de la contaminación de plástico en los océanos.



Encontraron que las marcas más contaminantes son: Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé.



Las empresas y corporaciones que más están contaminando los mares del mundo

1. Coca-Cola 6. Procter & Gamble

2. PepsiCo 7. Unilever

3. Nestlé 8. Pefetti van Melle

4. Danone 9. Mars Incorporated

5. Mondelez International 10. Colgate-Palmolive





Estas, dice Greenpeace, son sólo las principales 10 de cientos de empresas multinacionales que están contribuyendo a la contaminación plástica alrededor del mundo.



Y el tipo de plástico que más se encontró en la mayoría de los lugares donde se llevó a cabo la auditoría fue el poliestireno, que no es reciclable, seguido por el polietileno tereftalato (conocido por sus siglas en inglés PET), un material muy utilizado tanto en botellas, recipientes, textiles y otros productos para empacado.



"Estas auditorías de marcas ofrecen una prueba innegable del papel que juegan las corporaciones al perpetuar la crisis global del plástico", afirmó Von Hernández, coordinar global de Break Free From Plastic.



"Al continuar produciendo en masa empaques para sus productos que son desechables, problemáticos y no reciclables, estas compañías son culpables de golpear al planeta a escala masiva".



En respuesta a los hallazgos de las organizaciones ecologistas, Coca-Cola, indicó: "Compartimos el objetivo de Greenpeace de eliminar la basura de los océanos y apreciamos los esfuerzos para concientizar al público sobre este importante desafío".



"Estamos preparados para hacer nuestra parte. Hemos establecido objetivos ambiciosos para nuestra empresa, comenzando con recoger y reciclar una botella o lata por cada una que se vendamos, sin importar de dónde venga, para 2030".



"Esto forma parte de nuestra visión "Un Mundo Sin Basura", en la que también establecimos utilizar un promedio de 50% de contenido reciclable en nuestras botellas y latas para 2030. Aunque la mayoría de nuestros empaquetados son hoy reciclables (85%, estamos trabajando para lograr un 100% y hemos establecido el objetivo para 2025".



PepsiCo también respondió a los hallazgos de Greenpeace. La empresa indicó que está comprometida "a alcanzar un 100% de empaquetado reciclable, convertible en abono o biodegradable para 2025".



"PepsiCo tiene varias iniciativas para incrementar las tasas de reciclado y reducir la cantidad de empaquetados que usamos y al mismo tiempo estamos trabajando con expertos e invirtiendo en este asunto para llevar al mercado los avances en empaquetado sostenible", agregó.



Nestlé, por su parte, enfatizó que la contaminación de plástico "es un desafío que enfrentamos como sociedad que requiere el desarrollo de una infraestructura apropiada para manejar los desechos de forma efectiva alrededor del mundo".



"Como la compañía más grande del mundo de alimentos y bebidas, reconocemos el asunto y estamos trabajando duro para eliminar los plásticos no reciclables".



La empresa agregó que también están trabajando en la investigación de "distintas soluciones de empaquetado para reducir el uso de plástico, facilitar el reciclado y desarrollar nuevos enfoques para eliminar los desechos plásticos".