Presentarán una proposición acusatoria contra Evo Morales por Air BP



12/10/2018 - 12:24:02

El Deber.- El diputado Tomás Monasterio anunció este viernes que presentará ante la Fiscalía General una proposición acusatoria contra el presidente Evo Morales por la nacionalización de Air BP, subsidiaria de British Petroleum que controlaba la provisión de combustible para aviones.



Monasterio denunció esta mañana en EL DEBER Radio que el gerente P. Z., reconoce que a la fecha no se han transferido, ni se han registrado las acciones de Air BP a favor del Estado de Bolivia.



"Dice que el presidente ejecutivo de YPFB no realizó el pago total del paquete accionario, en ese sentido esta empresa está a favor de Air BP Bolivia S.A. La responsabilidad recae sobre el presidente Morales, vamos a iniciar una proposición acusatoria ante la Fiscalía contra el presidente Morales y otros funcionarios por el presunto delito de incumplimiento de deberes formales", denunció Monasterio.



Agregó que se ha develado que el Gobierno ha incumplido sus deberes y conminó al procurador a constituirse en parte denunciando al mismo Estado por incumplimiento de deberes.



"Se está evaluando el daño económico al Estado que se ha generado ya que no existió tal nacionalización y esta empresa continúa siendo una transnacional en estos momentos", concluyó.



EL ANUNCIO



“Ahora la cadena productiva de hidrocarburos está en poder del Gobierno de Bolivia”, dijo Evo Morales el 1 de mayo de 2009. Acababa de nacionalizar Air BP, la subsidiaria de British Petroleum que controlaba la provisión de combustible para aviones, la última joya de la corona de la cadena productiva del gas y el petróleo en Bolivia. “A partir de este momento, pido a las Fuerzas Armadas de Bolivia, junto a YPFB, intervenir y recuperar Air BP, transnacional que comercializaba el combustible para aviones”, dijo a las 13:00 del Día del Trabajo y 10 minutos después los almacenes de la compañía inglesa fueron tomados por militares.



Sin embargo, nueve años y cinco meses después de esa orden, la petrolera británica sigue teniendo en su poder las acciones y YPFB Aviación no ha logrado hacerse con la propiedad de la empresa de la que es titular desde ese decreto presidencial.



“La titularidad de la empresa fue asumida por YPFB luego de la emisión del decreto supremo”, dice Pablo Menacho, procurador general del Estado.



Todo esto quedó descubierto en el proceso que la propia Air BP siguió a Marcos Melgarejo Fernández por “uso indebido de bienes del Estado” y que el juez Carlos Martín Camacho ordenó que se anule, ya que se demostró que ni el bien era del Estado ni Melgarejo era un funcionario público, ya que Air BP era una sociedad anónima que no pertenecía al Estado.