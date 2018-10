Gobierno no tiene previsto cambios en el equipo jurídico para el caso Silala

12/10/2018 - 12:07:39

Los Tiempos.- El gobierno del presidente Evo Morales no tiene previsto realizar cambios en el equipo jurídico nacional e internacional a cargo del caso Silala, después del fracaso que enfrentó con la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia.



"Tenemos un equipo nacional e internacional trabajando, continuarán con todas las investigaciones técnicas, argumentos jurídicos y los argumentos históricos, para respaldar la demanda que hemos presentado en La Haya", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary.



En esos términos se refirió la autoridad al ser consultado sobre si el Gobierno tiene previsto realizar cambios en el equipo jurídico que es responsable de la demanda y contrademanda por las aguas del Silala, una disputa contra Chile que también radica en la CIJ.



El equipo jurídico nacional e internacional en el caso Silala es el mismo que estuvo a cargo de la demanda marítima contra Chile, entre ellos el Agente, Eduardo Rodríguez; el equipo de juristas internacionales; además del ministro de Justicia, Héctor Arce; y el equipo de la Dirección de Reivindicación Marítima.



El pasado 1 de octubre, Bolivia fracasó en su intento por obligar a Chile a dialogar sobre una salida soberana al Pacífico, luego que la CIJ desestimó plenamente la demanda boliviana asentada en ocho argumentos jurídicos, ninguno los reconoció como sustento para aceptar la posición boliviana; pese a que las altas autoridades aseguraron al país sobre la certeza de la demanda.



Pary informó que este 17 de octubre, los agentes de Chile y Bolivia se reunirán con la CIJ para definir el procedimiento para este caso.



El 2016, Chile ha demandado a Bolivia bajo el argumento que el Silala es un "río" de carácter internacional, pero Bolivia reclama que son manantiales y están en su territorio. "La demanda es pedir que la corte se pronuncie si es un río internacional como pensamos nosotros", dijo Michelle Bachelet, la entonces presidenta de Chile.



El Canciller acotó que se continúan realizando estudios sobre el Silala, para no solo responder a Chile sino para sustentar la contrademanda boliviana.

Puerto de Ilo

La autoridad confirmó que este sábado una delegación a la cabeza del presidente Evo Morales se trasladará al puerto de Ilo, con el objetivo de recibir un cargamento de 11 mil toneladas.



"Mañana a las 7.00 a 8.00 (vamos a) estar presentes en el puerto de Ilo, para recibir una carga de 11 mil toneladas que viene hacia Bolivia, queremos acompañar a los transportistas y operadores que van a recoger esta carga", declaró Pary.



Después de la sentencia en la CIJ, en un fallo desfavorable para el país, el Gobierno ha anunciado potenciar otras alternativas para el comercio exterior, uno de ellos es el puerto de Ilo.



"Para nosotros es importante fortalecer la actividad comercial en las importaciones y exportaciones, y el puerto de Ilo es una de las opciones. Nos interesa fortalecer para que le comercio boliviano se pueda mover mucho más, para apoyar a exportadores e importadores", sostuvo.



Marítimo En relación a la posición de Chile que ha condicionado el diálogo, Pary dijo que Bolivia se regirá en el marco del fallo de la CIJ, en tres elementos fundamentales: que el país nació con una costa hacia el mar, que el Tratado de 1904 no ha resuelto la reivindicación marítima y que hay un tema pendiente y finalmente que la corte ha instado a dialogar para solucionar esta temática histórica.



"Vamos a regirnos por aquello que establece la CIJ que dice que el tratado de 1904 no ha resuelto el tema de la reivindicación marítima, dice claramente que hay un tema pendiente y que hay un enclaustramiento de Bolivia", comentó a los medios de comunicación.